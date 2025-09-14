Rusia testează racheta hipersonică Zircon în timpul exercițiilor militare Zapad

Potrivit oficialilor ruși, racheta Zircon a lovit ținta cu precizie și că în urma analizelor, ținta a fost distrusă complet.

Vineri, Belarus și Rusia au demarat exercițiile militare Zapad 2025. Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că exercițiul va fi etapizat.

În prima etapă, Belarus și Rusia vor simula respingerea unui atac împotriva Uniunii Statale (denumirea alianței dintre cele două state), urmând ca în a doua etapă să restaureze integritatea teritorială a Uniunii, notează Reuters.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)