Zeci de cadavre, pe străzile din Seul: cel puțin 120 de morți și peste 100 de răniți la petrecerea de Halloween din Coreea de Sud

Victimele au fost strivite de mulțimea uriașă mare care se împingea pe o stradă îngustă în timpul serbării, în apropierea hotelului Hamilton din zona Itaewon.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat multe victime zăcând pe trotuar, în timp ce trecătorii și lucrătorii serviciilor de urgență efectuau manevre de resuscitare.

Choi Cheon-sik, un oficial de la Agenția Națională de Pompieri, a declarat că peste 400 de lucrători de urgență din întreaga țară au fost trimiși la fața locului, inclusiv aproape toți cei disponibili în Seul.

Primarul Seulului, Oh Se-hoon, se afla în vizită în Europa, dar a decis să se întoarcă acasă după aflarea veștii.

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a prezidat o reuniune de urgență în urma evenimentului.

El a declarat că oficialii ar trebui să asigure un tratament rapid pentru cei răniți și că siguranța locurilor publice ar trebui revizuită.

Presa locală a declarat că aproximativ 100.000 de persoane s-au îndreptat spre Itaewon pentru petrecerea de Halloween.

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab