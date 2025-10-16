x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   00:40
Sabotajul Nord Stream: Un tribunalul italian blochează extrădarea unui suspect ucrainean în Germania
Sursa foto: Hepta

Curtea de Casație a anulat decizia unei curți de apel care a trimis înapoi cazul în care îl înfățișa pe Serhii Kuzniețov. Cazul a ajuns la o altă instanță pentru reexaminare, potrivit Le Figaro.

Înalta Curte a Italiei a blocat miercuri extrădarea în Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotajul din 2022 al conductei de gaze Nord Stream care leagă Rusia de Europa de Vest, a relatat presa locală.

Curtea de Casație a anulat decizia unei curți de apel, trimițând cazul care îl implică pe Serhii Kuznietsov - acuzat de participarea la o celulă care a plantat explozibili pe conducta de gaze submarină din Marea Baltică în septembrie 2022 - înapoi unei noi instanțe pentru revizuire, potrivit acestor relatări din presă.

(sursa: Mediafax)

