Scandal sexual la Casa Regală: Epstein, „pețitor” pentru Prințul Andrew

Într-un mesaj trimis în 2010, Epstein îi scria prințului: „Am o prietenă despre care cred că ți-ar face plăcere să ieși la cină cu ea”. Ulterior, acesta a oferit mai multe detalii, precizând că femeia avea 26 de ani, era de origine rusă și o descria drept inteligentă, atrăgătoare și „de încredere”.

Prințul Andrew a răspuns că ar fi „încântat” să o cunoască, iar câteva ore mai târziu a revenit cu o nouă întrebare adresată lui Epstein: „Ce i-ai spus despre mine? I-ai dat și adresa mea de e-mail?”.

Mesajele fac parte dintr-un volum de aproximativ trei milioane de documente legate de ancheta Epstein, publicate vineri de Department of Justice. Ele aduc noi detalii despre relația de lungă durată dintre Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, relație aflată de ani buni în centrul controverselor publice.

În octombrie anul trecut, prințul Andrew a fost deposedat de titlurile și atribuțiile regale, după apariția unor informații care sugerau apropierea sa constantă de Epstein, chiar și după condamnarea acestuia pentru infracțiuni sexuale. Potrivit unor documente judiciare depuse anterior, Epstein ar fi facilitat, în jurul anului 2001, întâlniri între prinț și o adolescentă, Virginia Giuffre, care a susținut că a fost abuzată sexual de mai multe ori.

Prințul Andrew a negat în mod repetat acuzațiile și orice implicare ilegală în relația sa cu Epstein. E-mailurile publicate recent au fost însă redactate la aproape un deceniu după presupusele fapte reclamate de Giuffre.

În agenda sa de contacte, Epstein îl avea salvat pe prinț sub numele „The Duke”, iar Andrew își semna mesajele cu formula completă „HRH The Duke of York KG”.

Numele fostului duce de York apare și în alte e-mailuri făcute publice anterior de Congresul SUA. Într-unul dintre acestea, un expeditor identificat drept „A”, care afirma că se află într-o reședință regală britanică, îi scria lui Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Epstein: „Ai găsit pentru mine niște noi prieteni nepotriviți?”.

Biroul prințului Andrew nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu noile documente făcute publice, scrie Mediafax.