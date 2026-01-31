x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Scandal sexual la Casa Regală: Epstein, „pețitor” pentru Prințul Andrew

Scandal sexual la Casa Regală: Epstein, „pețitor” pentru Prințul Andrew

de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   09:35
Scandal sexual la Casa Regală: Epstein, „pețitor” pentru Prințul Andrew
Sursa foto: Hepta/Epstein i-a aranjat Prințului Andrew o întâlnire cu o tânără rusoaică

Un schimb de e-mailuri din 2010, publicat recent de autoritățile americane, indică faptul că Prințul Andrew a acceptat o invitație la cină cu o femeie prezentată de Jeffrey Epstein, potrivit unei investigații The New York Times.

Într-un mesaj trimis în 2010, Epstein îi scria prințului: „Am o prietenă despre care cred că ți-ar face plăcere să ieși la cină cu ea”. Ulterior, acesta a oferit mai multe detalii, precizând că femeia avea 26 de ani, era de origine rusă și o descria drept inteligentă, atrăgătoare și „de încredere”.

Prințul Andrew a răspuns că ar fi „încântat” să o cunoască, iar câteva ore mai târziu a revenit cu o nouă întrebare adresată lui Epstein: „Ce i-ai spus despre mine? I-ai dat și adresa mea de e-mail?”.

Mesajele fac parte dintr-un volum de aproximativ trei milioane de documente legate de ancheta Epstein, publicate vineri de Department of Justice. Ele aduc noi detalii despre relația de lungă durată dintre Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, relație aflată de ani buni în centrul controverselor publice.

În octombrie anul trecut, prințul Andrew a fost deposedat de titlurile și atribuțiile regale, după apariția unor informații care sugerau apropierea sa constantă de Epstein, chiar și după condamnarea acestuia pentru infracțiuni sexuale. Potrivit unor documente judiciare depuse anterior, Epstein ar fi facilitat, în jurul anului 2001, întâlniri între prinț și o adolescentă, Virginia Giuffre, care a susținut că a fost abuzată sexual de mai multe ori.

Prințul Andrew a negat în mod repetat acuzațiile și orice implicare ilegală în relația sa cu Epstein. E-mailurile publicate recent au fost însă redactate la aproape un deceniu după presupusele fapte reclamate de Giuffre.

În agenda sa de contacte, Epstein îl avea salvat pe prinț sub numele „The Duke”, iar Andrew își semna mesajele cu formula completă „HRH The Duke of York KG”.

Numele fostului duce de York apare și în alte e-mailuri făcute publice anterior de Congresul SUA. Într-unul dintre acestea, un expeditor identificat drept „A”, care afirma că se află într-o reședință regală britanică, îi scria lui Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Epstein: „Ai găsit pentru mine niște noi prieteni nepotriviți?”.

Biroul prințului Andrew nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu noile documente făcute publice, scrie Mediafax.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Prințul Andrew jeffrey epstein
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri