Scandalul Andrew. Episodul „Un pumn în fața regală”

Cu prințul aflat în cădere liberă, jurnaliștii britanici dezvăluie episoade inedite din viața sa, dintre care unul soldat cu scoaterea unui valet din calmul său englezesc și încălcarea gravă a protocolului de la Buckingham.

Săptămâna trecută, prințul Andrew, fost Duce de York, și-a petrecut ziua de naștere la poliție. Anchetatorii l-au ridicat de la reședința sa de la Norfolk și l-a ținut câteva ore la audieri, pentru suspiciuni privind folosirea improprie a funcției publice pe vremea când era reprezentant comercial al Regatului Unit.

Noile investigații au fost alimentate de documente apărute în dosarele lui Jeffrey Epstein, care arată că Andrew ar fi întreținut o corespondență constantă cu finanțatorul condamnat. Unele mesaje indică faptul că prințul ar fi transmis informații sensibile despre oportunități de investiții legate de reconstrucția provinciei Helmand din Afganistan, în perioada în care avea un rol oficial de promovare economică a Marii Britanii.

După audieri, Andrew a fost eliberat, însă ancheta continuă. Potrivit unor surse guvernamentale, odată încheiată investigația penală, va începe procedura pentru eliminarea oficială a prințului din linia de succesiune la tron.

Prințul cel răutăcios

Comportamentul prințului Andrew pare să fi fost dintotdeauna o problemă. În interiorul Palatului, reputația sa de tânăr dificil era cunoscută. Relația cu fratele său mai mare, actualul suveran Charles III, a fost adesea descrisă ca distantă. În schimb, a existat multă vreme percepția că Andrew era fiul favorit al reginei Elisabeta a II-a.

Relatările din presă descriu un Andrew adolescent capricios, care îi provoca frecvent pe cei din jurul său. Un episod devenit celebru povestește cum un valet tânăr, exasperat de tachinările prințului, l-a lovit peste față, lăsându-l lat și cu un ochi vânăt. Angajatul s-a prezentat la regină pentru a-și oferi demisia, dar reacția acesteia a rămas de pomină: a refuzat demisia și ar fi spus că fiul ei „meritase” pumnul.

Andrew reușea însă să o irite chiar și pe regină, în ciuda indulgenței pe care aceasta i-o arăta. În copilărie, obișnuia să se urce pe acoperișul Buckingham Palace și să răsucească antena televizorului, doar pentru ca mama sa să nu mai poată urmări cursele de cai, una dintre pasiunile ei.

Fundul prăpastiei

Autoritățile britanice pregătesc acum pașii formali pentru îndepărtarea definitivă a prințului Andrew din linia de succesiune. Procedura presupune adoptarea unei legi speciale de către Parlament și acordul tuturor țărilor în care monarhul britanic este șef de stat.

Pentru monarhia britanică, prăbușirea celui de-al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a reprezintă una dintre cele mai grave crize de imagine din ultimele decenii. Pentru Andrew, însă, momentul actual pare a marca punctul cel mai de jos al unei căderi începute odată cu apropierea de Epstein și continuate cu pierderea privilegiilor, a titlurilor și, posibil, a locului în succesiunea la tron.