Scenariu de criză. Franța pregătește spitalele și medicii pentru un posibil război în 2026

Potrivit scenariului, Franța ar putea primi între 10.000 și 50.000 de răniți pe parcursul a 10 până la 180 de zile, cu un flux zilnic estimat între 100 și 250 de pacienți, pe durata a două luni. Medicii vor trebui să acopere atât nevoile militare, cât și pe cele civile.

Direcția Generală de Sănătate (DGS) și Direcția Centrală a Serviciului de Sănătate al Forțelor Armate colaborează pentru a organiza răspunsul medical adecvat. Acțiunile fac parte dintr-un plan mai amplu, coordonat de Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Internă (SGDSN), destinat gestionării unor crize majore – militare, industriale, climatice sau cibernetice.

Franța se pregătește să primească răniți de război

Printre măsurile pregătite se numără elaborarea unei broșuri informative pentru populație și mediul de afaceri, precum și implementarea unui sistem de prognoză a fluxului de răniți și a unui mecanism complex de transport al acestora cu avioane, trenuri sau autobuze medicale. Totodată, se pregătesc centre de tranzit medical în nodurile cheie de transport - gări, porturi și aeroporturi.

Medicii sunt încurajați să se implice în Serviciul Medical Militar și să urmeze cursuri de specializare în reabilitare traumatologică și psihologică, specifice condițiilor de război.

Ministerul Sănătății a confirmat responsabilitatea de a elabora un plan prin care spitalele civile să sprijine sistemul militar în cazul unui aflux masiv de răniți, asigurând astfel continuitatea îngrijirilor medicale. Oficialii spun că scopul este anticiparea riscurilor și pregătirea în fața eventualelor amenințări.

Această etapă pregătitoare face parte din eforturile pe termen lung dezvoltate de NATO și UEă, din care Franța face parte. Catherine Bertrand, președinta Societății Franceze de Medicină a Dezastrelor subliniază că pregătirile vor continua pe parcursul următorilor unu-doi ani iar scenariul conflictului nu se traduce neapărat printr-un atac iminent asupra Franței.

Ministrul Sănătății, Catherine Vautrin, a spuscă aceste măsuri nu sunt „decizii de panică”, ci fac parte dintr-un program de pregătire preventivă, potrivit stiripesurse.ro.