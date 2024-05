Patru oi au fost înscrise la școală pentru a evita închiderea instituției

Potrivit Ministerului francez al Educației, numărul de elevi necesar pentru a garanta următorul an școlar pentru cele cinci clase din comasarea a două școli este de 98 de elevi. Nerespectarea numărului ar fi dus la închiderea uneia dintre cele cinci clase, conform La République des Pyrénées.

„Nici primarii, nici părinții nu au fost de acord. Am protestat inițial, dar nu am primit niciun răspuns din partea guvernului. Așa că am decis să folosim absurdul pentru a răspunde la o decizie absurdă", explică Loïc Firtion, președintele asociației de părinți, într-o înregistrare video.

Decizia a fost aceea de a înscrie patru oi în anul școlar 2024-2025, pentru a ajunge la un număr de 98 de elevi. Pentru a reuși, organizatorii inițiativei au dat chiar și un nume oilor, și anume Marguerite Duprés, Valériane Deschamps, Phil Tondus et John Deere, și le-au condus în curtea școlii cu o pancartă pe care scria: „Bine ați venit celor patru noi membri". Apoi, dosarul de înscriere a fost trimis de către primar la minister.

Alegerea animalelor nu a fost întâmplătoare.

„Copiii noștri nu sunt oi care să fie numărate”, a explicat Firtion, iar apoi i-a asigurat pe militanții pentru drepturile animalelor că cele patru oi împrumutate de crescătorii locali s-au întors între timp la fermele lor.

(sursa: Mediafax)