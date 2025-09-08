Școli și afaceri închise în Hong Kong din cauza furtunii tropicale Tapah

Furtuna tropicală Tapah a afectat Hong Kong-ul a venit cu vânturi puternice de aproximativ 150 km/h și ploi intense, determinând autoritățile să emită semnalul de Taifun 8, al treilea ca severitate.

În aceste condiții, afacerile au fost suspendate până la o eventuală îmbunătățire a vremii.

Vremea a afectat și transporturile. Transportul în comun a fost închis, fiind afectate autobuzele, tramvaiele și feriboturile, dar și sistemul feroviar.

Pagubele au fost minime. Nu au fost înregistrate alunecări de teren sau inundații majore.

În orașul vecin Shenzhen, școlile au fost, de asemenea, închise ca măsură de precauție.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)