x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Școli și afaceri închise în Hong Kong din cauza furtunii tropicale Tapah

Școli și afaceri închise în Hong Kong din cauza furtunii tropicale Tapah

de Redacția Jurnalul    |    08 Sep 2025   •   11:30
Școli și afaceri închise în Hong Kong din cauza furtunii tropicale Tapah

Școlile și afacerile din Hong Kong au fost închise luni după ce furtuna tropicală Tapah a adus vânturi puternice și ploi torențiale, ce au dus la suspendarea transportului și anularea unor zboruri, relatează Reuters.

Furtuna tropicală Tapah a afectat Hong Kong-ul a venit cu vânturi puternice de aproximativ 150 km/h și ploi intense, determinând autoritățile să emită semnalul de Taifun 8, al treilea ca severitate.

În aceste condiții, afacerile au fost suspendate până la o eventuală îmbunătățire a vremii.

Vremea a afectat și transporturile. Transportul în comun a fost închis, fiind afectate autobuzele, tramvaiele și feriboturile, dar și sistemul feroviar.

Pagubele au fost minime. Nu au fost înregistrate alunecări de teren sau inundații majore.

În orașul vecin Shenzhen, școlile au fost, de asemenea, închise ca măsură de precauție.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: furtuna hong kong scoli inchise
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri