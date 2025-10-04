Premierul Franței propune o nouă taxă pentru veniturile de peste 250.000 de euro

Premierul francez Sebastien Lecornu pregătește o taxă care să vizeze contribuabilii cu venituri de peste 250.000 de euro pe an sau 500.000 de euro pentru un cuplu, cu scopul de a strânge fonduri suplimentare și de a atrage sprijinul opoziției de stânga pentru adoptarea bugetului pe 2026, relatează publicația Les Echos.

Planul include două măsuri. Prima ar fi reînnoirea unei taxe temporare, introdusă anul trecut de predecesorul său, Francois Bayrou, menită să asigure că gospodăriile cu venituri mari plătesc cel puțin 20% din câștiguri sub formă de impozite.

Cea de-a doua măsură vizează combaterea optimizării fiscale prin intermediul companiilor de tip holding.

Ministerul de Finanțe a identificat aproximativ 30.000 de astfel de structuri folosite pentru încasarea de dividende fără redistribuirea lor, ceea ce permite evitarea taxării.

Această schimbare ar putea aduce peste 1 miliard de euro la buget în 2026, potrivit Reuters.

În total, guvernul estimează că noile măsuri ar aduce între 4 și 4,5 miliarde de euro din partea celor mai bogați contribuabili.

Lecornu, al cincilea premier al lui Emmanuel Macron în doi ani, a fost numit luna trecută după ce parlamentul l-a demis pe Bayrou din cauza unui plan de austeritate de 44 de miliarde de euro.

Cu un parlament fragmentat și fără majoritate, noul premier depinde de sprijinul opoziției pentru a-și menține mandatul.

(sursa: Mediafax)