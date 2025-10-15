Șeful armatei americane, Pete Hegseth, la NATO: Putere de foc suplimentară pentru Ucraina!

„Este vorba despre putere de foc și asta urmează să vină”, a declarat Pete Hegseth, miercuri, în deschiderea declarațiilor sale de la Bruxelles.

El a menționat că summitul NATO organizat în urmă cu câteva luni a reprezentat un „moment istoric”, întrucât statele Alianței au acceptat să își crească cheltuielile pentru apărare.

„Aceste angajamente se vor transforma în capabilități”, a spus Hegseth, exemplificând prin programul PURL, prin care „statele europene cumpără arme americane și le transferă către NATO pentru lupta din Ucraina, menită să aducă pace în conflict”.

„Obții pace atunci când ești puternic. Nu atunci când folosești cuvinte dure sau dai din deget. O obții atunci când ai capacități puternice și reale pe care adversarii le respectă. Și cred că asta face și NATO”, a continuat oficialul american.

Acesta a precizat și succesele diplomatice ale administrației Trump în Orientul Mijlociu, menționând: „Cred că lumea vede că avem un președinte al păcii care caută pacea prin a fi alături de cei care sunt alături de Statele Unite și susțin pacea și sper să vedem asta și în Ucraina”.

(sursa: Mediafax)