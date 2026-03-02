x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Șeful securității iraniene, Ali Larijani, respinge negocierile cu SUA și îl acuză pe Trump de haos

Șeful securității iraniene, Ali Larijani, respinge negocierile cu SUA și îl acuză pe Trump de haos

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   12:15
Șeful securității iraniene, Ali Larijani, respinge negocierile cu SUA și îl acuză pe Trump de haos
Sursa foto: Hepta/Continuă atacurile asupra Iranului

Secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a declarat că Teheranul nu are planuri de a negocia cu SUA.

„Nu vom negocia cu Statele Unite”, a scris fostul consilier al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a fost ucis în atacurile demarate de Israel și SUA, respingând rapoartele potrivit cărora ar intenționa să reia negocierile cu Washingtonul, notează CNBC.

Într-o postare anterioară, oficialul de la Teheran a scris: „Trump a aruncat regiunea în haos cu «speranțele sale false» și acum este îngrijorat de noi victime în rândul trupelor americane”.

Pentagonul a confirmat că trei soldați americani au fost uciși. Trump a precizat că națiunea îi va jeli, însă a spus că probabil nu vor fi ultimele decese, după cum a declarat el într-un videoclip filmat la sediul clubului său exclusivist, Mar-a-Lago, publicat de Casa Albă.

Dacă numărul deceselor va crește în rândul soldaților americani, remarca lui Trump, alături de un alt comentariu anterior dintr-un interviu în care acesta spunea: „ne așteptăm la victime, dar în final va fi un lucru foarte bun pentru lume”, s-ar putea întoarce împotriva lui, remarcă BBC.

Țările din Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict, iar atacurile israeliene se extind și în Kuweit.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ali Larijani donald trump iran
