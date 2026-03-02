Femeie de 38 de ani, ucisă de fratele ei. Cadavrul, aruncat într-un lac din Călărași

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   13:15
O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit de fratele ei. Cadavrul a fost aruncat într-un lac din Călărași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, procurorii au cerut arestarea preventivă a unui bărbat de 37 de ani, acuzat de omor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe fondul consumului de alcool și a faptului că femeia de 38 de ani, sora autorului, era cunoscută cu probleme psihice, inculpatul a întreținut cu aceasta raporturi sexuale. Când victima a vrut să plece de la domiciliul părinților, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit.

În urma acestora, femeia a murit. După două zile, membrii familiei ar fi decis să arunce cadavrul în apa lacului Mostiștea, iar în 24 ianuarie au anunțat dispariția victimei.

Cadavrul a fost descoperit în 19 februarie.

(sursa: Mediafax)

 

