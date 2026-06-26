Moarte misterioasă la Kremlin! A murit omul care era văzut drept succesorul lui Putin

A murit Serghei Ivanov, fostul ministru al Apărării din Rusia considerat ani la rând posibilul succesor al lui Vladimir Putin

Serghei Ivanov, unul dintre cei mai influenți oameni din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și fost ministru al Apărării, a murit vineri, la vârsta de 73 de ani. Anunțul a fost făcut de Kremlin, care nu a precizat cauza decesului. Putin a transmis un mesaj de condoleanțe familiei fostului oficial, punând astfel capăt carierei uneia dintre cele mai importante figuri ale puterii ruse din ultimele două decenii, potrivit AP.

Kremlinul a confirmat moartea lui Serghei Ivanov

Autoritățile ruse au anunțat că Serghei Ivanov a încetat din viață vineri, însă comunicatul oficial nu oferă informații despre circumstanțele sau cauza decesului.

Președintele Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiei fostului colaborator, cu care a împărțit o mare parte din parcursul politic și profesional. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada în care activau în serviciile secrete sovietice, fiind veterani ai fostului KGB.

Omul care a condus armata rusă în timpul războiului din Cecenia

În anul 2001, Vladimir Putin l-a numit pe Serghei Ivanov în funcția de ministru al Apărării, una dintre cele mai importante poziții din statul rus.

Ivanov a rămas în această funcție până în 2007, perioadă în care a coordonat politica de apărare a Federației Ruse și a supervizat desfășurarea celui de-al doilea război din Cecenia, conflict în urma căruia Moscova a înăbușit mișcarea separatistă din regiune.

Mandatul său a consolidat imaginea unui politician puternic și apropiat de cercul restrâns al liderului de la Kremlin.

Ani la rând, Serghei Ivanov a fost considerat succesorul lui Vladimir Putin

Înainte de expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Vladimir Putin, în 2008, numeroși analiști politici îl indicau pe Serghei Ivanov drept favorit pentru preluarea conducerii Rusiei.

La acel moment, Constituția nu îi permitea lui Putin să candideze pentru un nou mandat consecutiv, iar acesta urma să ocupe funcția de prim-ministru.

Contrar tuturor așteptărilor, liderul de la Kremlin l-a ales însă pe Dmitri Medvedev pentru funcția de președinte, acesta fiind considerat un apropiat loial care urma să păstreze locul până la revenirea lui Putin la Kremlin, în 2012.

Mai mulți observatori politici au susținut ulterior că Vladimir Putin ar fi renunțat la candidatura lui Serghei Ivanov deoarece îl considera prea ambițios și exista riscul ca acesta să încerce să își consolideze propria putere și să nu îi mai cedeze funcția prezidențială.

A rămas în cercul restrâns al puterii de la Kremlin

Deși nu a devenit președinte, Serghei Ivanov a continuat să ocupe funcții importante în administrația rusă.

Între 2007 și 2011 a fost viceprim-ministru al Rusiei, iar din 2011 până în 2016 a deținut funcția de șef al administrației prezidențiale, fiind unul dintre cei mai influenți oficiali din aparatul Kremlinului.

În 2016, Vladimir Putin l-a numit reprezentant special al președintelui pentru protecția mediului și transport. Funcția era însă lipsită de influență politică și a fost interpretată de mulți analiști drept o retragere onorifică din prim-planul puterii.

La începutul acestui an, Ivanov s-a retras definitiv din această poziție.

Vizat de sancțiunile occidentale

După declanșarea războiului din Ucraina, Serghei Ivanov s-a numărat printre înalții oficiali ruși sancționați de Statele Unite și Uniunea Europeană.

Măsurile restrictive au fost impuse în contextul acțiunilor militare desfășurate de Rusia în Ucraina și au vizat mai multe personalități considerate apropiate de Vladimir Putin.

Moartea lui Serghei Ivanov marchează dispariția unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației de foști ofițeri KGB care au contribuit la consolidarea sistemului de putere construit de Vladimir Putin după venirea sa la conducerea Federației Ruse. Timp de aproape două decenii, Ivanov a fost perceput drept unul dintre cei mai influenți oameni din jurul liderului de la Kremlin și, pentru o perioadă, chiar cel mai probabil succesor al acestuia.