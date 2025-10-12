x close
Situație gravă în Fâșia Gaza. ONU avertizează că palestinienii repatriați se confruntă cu traume profunde

Situație gravă în Fâșia Gaza. ONU avertizează că palestinienii repatriați se confruntă cu traume profunde

de Redacția Jurnalul    |    12 Oct 2025   •   21:00
Situație gravă în Fâșia Gaza. ONU avertizează că palestinienii repatriați se confruntă cu traume profunde
Sursa foto: Hepta

Balakrishnan Rajagopal, expert special al ONU pentru dreptul la locuință adecvată, afirmă că Israelul trebuie să permită livrarea imediată de corturi și rulote în Fâșia Gaza,întrucât palestinienii care se întorc în nordul teritoriului bombardat și-au găsit casele și cartierele distruse.

Impactul psihologic și traumele sunt profunde, și asta este ceea ce vedem în acest moment, pe măsură ce oamenii se întorc în nordul Gazei”, a declarat acesta pentru Al Jazeera.

ONU estmeazăcă 92% din toate clădirile rezidențiale din Gaza au fost avariate sau distruse de la începutul războiului, iar sute de mii de palestinieni strămutați au fost nevoiți să locuiască în corturi și alte adăposturi improvizate.

Subiecte în articol: onu gaza palestinieni
