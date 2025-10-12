Situație gravă în Fâșia Gaza. ONU avertizează că palestinienii repatriați se confruntă cu traume profunde

„Impactul psihologic și traumele sunt profunde, și asta este ceea ce vedem în acest moment, pe măsură ce oamenii se întorc în nordul Gazei”, a declarat acesta pentru Al Jazeera.

ONU estmeazăcă 92% din toate clădirile rezidențiale din Gaza au fost avariate sau distruse de la începutul războiului, iar sute de mii de palestinieni strămutați au fost nevoiți să locuiască în corturi și alte adăposturi improvizate.