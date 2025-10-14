Șoc în Europa: O țara UE introduce ziua de lucru de 13 ore, 6 zile pe săptămână

Astfel, Grecia devine primul stat membru al Uniunii Europene care legiferează un astfel de program, în ciuda opoziției acerbe din partea sindicatelor și a protestelor masive la nivel național.

Noua legislație permite muncitorilor din industrie, comerț, agricultură și servicii să lucreze până la 13 ore pe zi, în anumite condiții, și până la șase zile pe săptămână. Munca suplimentară va fi recompensată cu un bonus salarial de 40%. Totuși, sindicatele denunță această măsură ca fiind o „legalizare a exploatării” și o „abolire a zilei de lucru de 8 ore”.

Legea prevede că ziua de lucru de 13 ore în Grecia este teoretic voluntară, însă, în practică, angajații se tem că vor fi forțați de angajatori să accepte acest regim. Lipsa controalelor la locul de muncă și puterea disproporționată a angajatorilor sunt motivele principale de îngrijorare, scrie Politico.

Guvernul susține că măsura este necesară pentru a combate efectele îmbătrânirii populației și deficitul forței de muncă. În plus, legislația introduce și alte modificări majore: contracte pe două zile, concedii împărțite în mai multe perioade, angajări rapide prin aplicații și programe de muncă flexibile adaptate nevoilor companiilor.

Economia Greciei a cunoscut o redresare lentă după criza financiară, dar salariile rămân printre cele mai mici din UE, iar costul vieții este tot mai ridicat. Conform datelor Eurostat și OCDE, Grecia este deja printre țările cu cele mai multe ore lucrate anual. Aproape 20% dintre angajați lucrează peste 45 de ore săptămânal.

Sindicatele avertizează că ziua de lucru de 13 ore în Grecia va agrava dezechilibrul dintre viața profesională și cea personală și va afecta sănătatea psihică și fizică a angajaților.

(sursa: Mediafax)