Șoc în Marea Britanie. Un partid propune înființarea unei structuri asemănătoare ICE

Propunerea privind înființarea unei versiuni britanice a ICE (Serviciul de Imigrare și Vamă din SUA) aparține Reform UK, potrivit Express. Anunțul oficial este așteptat luni. Zia Yusuf, reprezentatul partidului de extremă dreapta, va ține un discurs la Dover. El se va referi la metodele pentru a opri traversările ilegale din Canalul Mânecii, pentru a distruge bandele criminale și pentru a eradica extremismul islamist.

Analiștii susțin că reprezentantul Reform UK va descrie imigrația drept o „urgență de securitate națională” și va critica partidele tradiționale pentru că nu au reacționat atunci când societatea britanică a fost atacată.

Ce propune Reform UK

Partidul de extrema dreapta, aflat pe primul loc în sondajele britanice, vrea să copieze modelul controversatei agenții ICE din SUA. Aceasta ar trebui să expulzeze anual cel puțin 300.000 de oameni. Noua structură va avea spațiu pentru găzduirea a 24.000 de migranți ilegali în orice moment, conform propunerii. Spațiile de găzduire vor fi amenajate în foste unități militare și vor costa 2,5 miliarde de lire sterline. Avioanele cu persoane deportate vor zbura în fiecare zi, mai propun politicienii de la Reform UK.

De asemenea, se dorește eliminarea completă a statutului de Permise de Ședere pe termen nelimitat, reducerea beneficiilor sociale pentru cetățenii străini și înghețarea eliberării vizelor către țările care nu își acceptă propriii cetățeni înapoi.

Combaterea extremismului ar putea duce la scoaterea în afara legii a Frăției Musulmane și la revizuirea schemei antiteroriste Prevent. Totodată, Reform UK vrea să „protejeze moștenirea creștină a Marii Britanii” și să blocheze transformarea bisericilor în moschei. Polițiștii nu vor mai avea voie să publice mesaje pe TikTok, se va întări legislația privind reținerile și perchezițiile și vor fi înmulțite patrulele în cartiere. Nu în cele din urmă, Reform UK vrea să demareze un program fără precedent privind construcția de închisori.

Anticipând discursul de luni, Partidul Laburist a anunțat duminică faptul că Marea Britanie este o „națiune mândră, tolerantă și diversă” care se opune „politicii de diviziune alimentată de Reform”.

(sursa: Mediafax)