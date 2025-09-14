x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Sora lui Kim avertizează SUA și Coreea de Sud

Sora lui Kim avertizează SUA și Coreea de Sud

de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   12:20
Sora lui Kim avertizează SUA și Coreea de Sud

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a criticat, duminică, planurile de organizarea a unor exerciții militare comune SUA-Coreea de Sud , avertizând că acestea vor avea consecințe negative, potrivit Yonhap.

„Încordarea nechibzuită a mușchilor de către SUA, Japonia și Coreea de Sud în locația greșită va aduce cu siguranță consecințe nefavorabile”, a comunicat duminică, sora liderului de la Phenian.

Exercițiile militare, programate de luni până vineri urmăresc integrarea capabilităților nucleare americane cu cele convenționale sud-coreene, în cadrul planului de descurajare a amenințărilor nord-coreene.

Exercițiile, intitulate „Iron Mace” sunt la a treia ediție de la lansarea sa, în baza liniilor directoare ale Grupului de Consultare Nucleară, stabilite după summitul din aprilie 2023.

Actuala ediție este prima organizată sub conducerea președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, și a președintelui american, Donald Trump.

Ambii președinți și-au arătat deschiderea față de reluarea dialogului cu autoritățile nord-coreene.

În paralel, Coreea de Sud, SUA și Japonia vor desfășura și exercițiul „Freedom Edge” în sud-estul insulei Jeju.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Kim Jong-un kim yo jong sua coreea de sud
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri