Sora lui Kim avertizează SUA și Coreea de Sud

„Încordarea nechibzuită a mușchilor de către SUA, Japonia și Coreea de Sud în locația greșită va aduce cu siguranță consecințe nefavorabile”, a comunicat duminică, sora liderului de la Phenian.

Exercițiile militare, programate de luni până vineri urmăresc integrarea capabilităților nucleare americane cu cele convenționale sud-coreene, în cadrul planului de descurajare a amenințărilor nord-coreene.

Exercițiile, intitulate „Iron Mace” sunt la a treia ediție de la lansarea sa, în baza liniilor directoare ale Grupului de Consultare Nucleară, stabilite după summitul din aprilie 2023.

Actuala ediție este prima organizată sub conducerea președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, și a președintelui american, Donald Trump.

Ambii președinți și-au arătat deschiderea față de reluarea dialogului cu autoritățile nord-coreene.

În paralel, Coreea de Sud, SUA și Japonia vor desfășura și exercițiul „Freedom Edge” în sud-estul insulei Jeju.

