Soția fostului președinte sud-coreean Yoon, aflat în închisoare, arestată pentru corupție

de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   22:15
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată, anchetatorii urmărind să o acuze de diverse infracțiuni, printre care luare de mită, manipularea bursieră și amestecul în selecția unui candidat, scrie AP.

Ancheta asupra lui Kim Keon Hee este una dintre cele trei ale procurorului special lansate sub noul guvern liberal din Seul, care vizează președinția lui Yoon, un conservator care a fost demis din funcție în aprilie și arestat din nou luna trecută pentru impunerea pe termen scurt a legii marțiale în decembrie.

Yoon și Kim sunt primul fost cuplu prezidențial care a fost încarcerat simultan pentru acuzații penale.

Kim nu a vorbit cu reporterii când a ajuns marți la tribunalul din Seul pentru o audiere de câteva ore privind cererea de mandat. Ea este reținută într-un centru de detenție din sudul Seulului. Se așteaptă ca joi să fie interogată din nou de anchetatori, care îi pot prelungi detenția cu până la 20 de zile înainte de a o acuza oficial.

Echipa de anchetatori a interogat-o inițial pe Kim timp de aproximativ șapte ore săptămâna trecută, înainte de a decide să solicite arestarea ei.

Anchetatorii suspectează că Kim și Yoon au exercitat o influență nejustificată asupra Partidului Conservator pentru a nominaliza un candidat specific în alegerile legislative parțiale din 2022.

Kim este implicată separat în mai multe acuzații de corupție, inclusiv că ar fi primit cadouri de lux, precum și posibila implicare într-un plan de manipulare a prețului acțiunilor legat de o companie locală.

Echipa de anchetatori a arestat marți unul dintre apropiații lui Kim, în contextul în care se investighează suspiciunile că acesta și-ar fi folosit relațiile cu fosta primă doamnă pentru a obține investiții de milioane de dolari pentru compania sa, care se confrunta cu dificultăți financiare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Yoon Suk Yeol sotie arestata coruptie coreea de sud
