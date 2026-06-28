Incident dramatic în Italia: soțul unei ministre a dispărut în lacul Vico. Intervin scafandrii și elicopterele

Soțul ministrei Eugenia Roccella, dispărut în lacul Vico după ce s-a aruncat în apă. Căutări disperate în Italia

Momente de tensiune în Italia, unde Luigi Cavallari, soțul ministrei familiei din guvernul italian, Eugenia Roccella, este dat dispărut în apele lacului Vico, în provincia Viterbo. Bărbatul s-a aruncat în apă pentru a înota de pe o ambarcațiune, însă ar fi acuzat un posibil episod medical înainte de a dispărea sub ochii celor aflați la bord. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare cu elicopter, scafandri și forțe de intervenție specializate, potrivit Rai News.

Operațiune de căutare de amploare în lacul Vico

Italia este în alertă după dispariția lui Luigi Cavallari, soțul ministrului italian al familiei, Eugenia Roccella. Incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:30, pe lacul Vico, o zonă turistică intens frecventată din provincia Viterbo.

Potrivit informațiilor preliminare, Cavallari se afla pe o mică ambarcațiune împreună cu soția sa, când a decis să se arunce în apă pentru a înota. La scurt timp după ce a revenit la suprafață, acesta ar fi acuzat o stare de rău, posibil un episod de natură medicală. Barca, care nu era ancorată, s-a îndepărtat rapid, iar cei aflați la bord nu au reușit să îl recupereze la timp.

Alarma dată chiar de ministră

Sursele locale indică faptul că alerta a fost declanșată chiar de Eugenia Roccella, care a contactat imediat serviciile de urgență. În câteva minute, zona a fost împânzită de echipe de intervenție.

Pompierii din Viterbo au început imediat căutările în zona Fiorò, sprijiniți de un elicopter de supraveghere aeriană. În paralel, au fost mobilizați scafandrii specializați ai pompierilor și ai carabinierilor, care au început scufundări în zonele considerate cu risc ridicat.

Ancheta și primele ipoteze

Carabinierii din Ronciglione au deschis o anchetă pentru a reconstitui cu exactitate dinamica incidentului. Deși nu există încă o concluzie oficială, principala ipoteză luată în calcul este cea a unui posibil malore survenit în apă, urmat de pierderea capacității de înot.

Ambarcațiunea a fost, de asemenea, supusă unor verificări tehnice, iar martorii aflați în zonă au fost audiați pentru a clarifica momentele exacte ale dispariției.

Mobilizare masivă de forțe în teren

Operațiunea de căutare este coordonată la nivel înalt, cu implicarea directă a reprezentanților prefecturii din Viterbo. La fața locului se află și oficiali ai poliției și carabinierilor, care supervizează intervențiile.

Căutările sunt îngreunate de condițiile specifice ale lacului, o zonă vulcanică cunoscută pentru adâncimi variabile și curenți subacvatici imprevizibili. Echipele de salvare continuă operațiunile atât la suprafață, cât și sub apă, cu speranța de a găsi cât mai repede urme ale bărbatului dispărut.

Pericolele lacurilor vulcanice din Italia

Lacul Vico face parte dintr-o regiune vulcanică ce include mai multe lacuri cunoscute pentru riscurile lor naturale. Schimbările bruște de temperatură ale apei și curenții subacvatici pot crea situații periculoase chiar și pentru înotători experimentați.

Tragedii similare au avut loc în ultimii ani în alte lacuri din centrul Italiei, ceea ce a determinat autoritățile să emită frecvent avertismente pentru turiști și localnici.

Reacții și sprijin public

Autoritățile regionale au transmis mesaje de solidaritate pentru familia afectată. Președintele regiunii Lazio a subliniat că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru operațiunile de căutare, iar echipele de urgență continuă intervențiile fără întrerupere.

Între timp, familia Cavallari trece prin momente de profundă incertitudine, în timp ce speranțele se concentrează pe găsirea cât mai rapidă a bărbatului dispărut.