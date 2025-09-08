Spania urmează să interzică transporturile de armament către Israel

Luni, premierul Pedro Sanchez a declarat: „Sperăm că măsurile vor pune presiune pe premierul Netanyahu și pe guvernul său pentru a atenua suferința populației palestiniene”.

De asemenea, intrarea în Spania a persoanelor vinovate de genocid va fi interzisă.

Sanchez a anunțat și o creștere a sprijinului față de Autoritatea Palestiniană și a UNRWA, dar și un embargo față de bunurile israeliene produse în colonii.

Israelul, prin vocea ministrului de Externe, Gideon Saar a criticat anunțurile executivului de la Madrid. Acesta a declarat că măsurile au scopul de a distrage atenția de la scandalurile de corupție din jurul premierului Sanchez.

Acesta a susținut că măsurile spaniole sunt „antisemite” și a interzis accesul în Israel a doi miniștri din partidul Sumar, Yolanda Díaz și Sira Rego.

(sursa: Mediafax)