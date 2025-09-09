x close
Război diplomatic: Spania își recheamă ambasadorul din Israel

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   11:30
Spania și-a rechemat luni ambasadorul de la Tel Aviv, după ce șeful diplomației israeliene l-a acuzat pe premierul Pedro Sanchez de antisemitism și a interzis accesul a doi miniștri ai guvernului spaniol, potrivit unor surse din Ministerul de Externe.

Intensificând criticile la adresa Israelului, Sanchez a anunțat măsurile care vizează oprirea a ceea ce a numit „ genocidul din Gaza”.

Israelul a ripostat interzicând accesul în țară a doi miniștri spanioli de stânga.

Ministerul de Externe al Spaniei a condamnat reacția Israelului, declarând că Madridul „nu se va lăsa intimidat în apărarea păcii, a dreptului internațional și a drepturilor omului”.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a declarat la X că criticile lui Sanchez la adresa războiului au fost o încercare „de a distrage atenția de la scandalurile grave de corupție printr-o campanie continuă anti-Israel și antisemită”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Spania Israel rechemare ambasador
