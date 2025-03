Stare de urgență în Long Island: Incendiile de pădure fac ravagii. O bază militară și o autostradă au fost închise

Guvernatorul Kathy Hochul a declarat stare de urgență și a spus că agențiile de stat răspund incendiilor din jurul Pine Barrens, o zonă împădurită la est de New York City. Ea a declarat că locuințele, o fabrică și un depozit sunt în pericol și că ar putea fi necesare mai multe evacuări.

Oficialii au declarat că trei din cele patru incendii au fost complet izolate, iar incendiul din Westhampton a fost izolat în proporție de 50%. Două clădiri comerciale au ars parțial.

Un pompier a fost transportat la spital pentru a fi tratat pentru arsuri la nivelul feței.

BREAKING: Donald Trump is on the golf course while brush fires rage across Long Island.



It’s the same strategy he used when wildfires broke out in both North and South Carolina last week. pic.twitter.com/FMqL8gJHzg