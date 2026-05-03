Starlink ilegal în Iran pentru a ocoli blocarea internetului

„Dacă măcar o singură persoană în plus reușește să acceseze internetul, consider că este un succes și că merită efortul”, spune Sahand.

Bărbatul iranian este vizibil neliniștit în timp ce vorbește cu BBC din afara Iranului, explicând cu atenție cum face parte dintr-o rețea clandestină care introduce ilegal în țară tehnologia de internet prin satelit – care este interzisă în Iran.

Sahand, al cărui nume a fost schimbat, se teme pentru membrii familiei și pentru alte persoane de contact din țară. „Dacă aș fi identificat de regimul iranian, s-ar putea ca cei cu care țin legătura în Iran să plătească prețul”, spune el.

De mai bine de două luni, Iranul se află în întuneric digital, întrucât guvernul menține una dintre cele mai îndelungate întreruperi naționale de internet înregistrate vreodată la nivel mondial.

Blocajul actual a început după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene pe 28 februarie. Înainte de aceasta, accesul la internet fusese parțial restabilit pentru doar o lună, în urma unei întreruperi digitale anterioare din ianuarie, impusă în timpul unei represiuni mortale a regimului asupra protestelor naționale.

Oficialii spun că guvernul a oprit internetul în timpul războiului din motive de securitate, sugerând că scopul este de a preveni supravegherea, spionajul și atacurile cibernetice.

Dispozitivele Starlink pe care Sahand le trimite în Iran sunt una dintre cele mai fiabile modalități de a ocoli blocajul. Terminalele albe, plate, asociate cu routere, oferă acces la internet prin conectarea la o rețea de sateliți deținută de compania SpaceX a lui Elon Musk, permițând utilizatorilor să ocolească complet internetul intern din Iran, care este strict controlat.

Potrivit lui Sahand, mai multe persoane se pot conecta la fiecare terminal în același timp.

El spune că el și alții din rețea le cumpără și „le introduc ilegal peste granițe” într-o „operațiune foarte complexă”, deși refuză să ofere detalii.

Sahand spune că a trimis o duzină în Iran din ianuarie și că „căutăm activ alte modalități de a mai introduce ilegal”.

Organizația pentru drepturile omului Witness a estimat în ianuarie că există cel puțin 50.000 de terminale Starlink în Iran. Activiștii spun că este probabil ca numărul să fi crescut.

Anul trecut, guvernul iranian a adoptat o lege care pedepsește utilizarea, cumpărarea sau vânzarea dispozitivelor Starlink cu până la doi ani de închisoare. Pedeapsa cu închisoarea pentru distribuirea sau importul a mai mult de 10 dispozitive poate ajunge până la 10 ani.

Mass-media afiliată statului a raportat multiple cazuri de persoane arestate pentru vânzarea și cumpărarea de terminale Starlink, inclusiv patru persoane – dintre care două cetățeni străini – arestate luna trecută pentru „importul de echipamente de internet prin satelit”. De asemenea, s-a raportat că unele dintre arestări includ acuzații de deținere de arme ilegale și de transmitere de informații către inamic.

Cu toate acestea, piața pentru aceste terminale din Iran continuă să funcționeze, inclusiv prin intermediul unui canal public Telegram în limba persană numit NasNet.

Configurația actuală a internetului din Iran a fost descrisă ca un „sistem pe niveluri”.

Toți iranienii au acces la o rețea internă controlată de stat, pe care funcționează servicii precum cele bancare, de transport și de livrare a mâncării, precum și mass-media de stat.

Înainte de întreruperile de internet, iranienii puteau accesa și internetul global. Însă multe site-uri și servicii, precum Instagram, Telegram, YouTube și WhatsApp, erau blocate, iar guvernul a stabilit prețuri mai mari pentru accesul la acestea decât pentru rețeaua internă.

În prezent, în contextul blocării accesului la internet, doar câțiva oficiali selectați și alte persoane, inclusiv jurnaliști care lucrează pentru mass-media de stat, beneficiază de acces nelimitat la internet folosind așa-numitele „cartele SIM albe”.

Acum, pe măsură ce autoritățile vânează din ce în ce mai intens terminalele Starlink, Sahand și rețeaua sa sfătuiesc utilizatorii să folosească VPN-uri împreună cu tehnologia satelitară pentru a rămâne incognito. Dar mulți oameni nu își pot permite acest lucru, mai ales într-o perioadă de criză economică.

„Regimul iranian a demonstrat că, în timpul unei blocări, poate ucide”, spune Sahand, „Este extrem de important ca iranienii să poată prezenta imaginea reală a situației de pe teren”.

El spune că cei care se înscriu voluntar pentru a ajuta la contrabandă „sunt conștienți de risc”. Dar adaugă că „este o luptă” și „simțim că, într-un fel, trebuie să intervenim și să ajutăm”.

