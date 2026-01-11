Statele Unite au efectuat atacuri „la scară largă” împotriva Statului Islamic în Siria

Într-o declarație publicată pe rețeaua X, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a explicat că a efectuat, „în colaborare cu forțele partenere, atacuri la scară largă împotriva mai multor ținte ISIS în Siria”. Declarația nu a specificat dacă vreo persoană a fost ucisă în atacuri, potrivit Le Figaro.

„Astăzi, în jurul orei 12:30 p.m., ora estică, forțele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), alături de forțele partenere, au efectuat atacuri la scară largă împotriva mai multor ținte ISIS în toată Siria.

Aceste atacuri fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, lansată și anunțată pe 19 decembrie 2025, la ordinul președintelui Trump, ca răspuns direct la atacul mortal ISIS asupra forțelor americane și siriene din Palmyra, Siria, pe 13 decembrie 2025. Acea ambuscadă, efectuată de un terorist ISIS, a dus la moartea tragică a doi soldați americani și a unui interpret civil american.

Atacurile de astăzi au vizat ISIS în toată Siria, ca parte a angajamentului nostru continuu de a eradica terorismul islamic împotriva luptătorilor noștri, de a preveni viitoarele atacuri și de a proteja forțele americane și partenere din regiune. Forțele americane și ale coaliției rămân hotărâte în urmărirea teroriștilor care încearcă să facă rău Statelor Unite.

Mesajul nostru rămâne puternic: dacă le faceți rău luptătorilor noștri, vă vom găsi și vă vom ucide oriunde în lume, indiferent cât de mult încercați să evitați justiția”, se precizează în comunicat.

Statele Unite au vizat deja gruparea jihadistă de la atacul mortal din 13 decembrie din regiunea Palmyra , care era controlată de ISIS înainte de a fi învinsă în Siria de o coaliție internațională în 2019. Luptătorii săi, ascunși în vastul deșert sirian, continuă să comită atacuri sporadic.

(sursa: Mediafax)