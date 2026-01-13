Statele Unite au pus mâna pe un milion de kilometri pătrați de fund oceanic

Decizia redesenează granițe subacvatice în mai multe oceane, fără a atrage o atenție publică semnificativă.

Extinderea acordă SUA drepturi exclusive asupra fundului mării și subsolului în zone din Atlantic, Pacific, Arctica și Golful Americii (Mexic).

Revendicarea se bazează pe conceptul de Platou Continental Extins, recunoscut de cadrul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării.

Deși Washingtonul nu a ratificat oficial tratatul, respectă standardele științifice ale acestuia pentru a-și justifica limitele maritime.

Potrivit autorităților, suprafața nou definită este de aproximativ 850.000 de kilometri pătrați (echivalentul a două state de mărimea Californiei) și nu include controlul asupra pescuitului sau apelor de suprafață.

Revendicarea este rezultatul a peste 20 de ani de cercetări geologice și oceanografice coordonate de Departamentul de Stat al SUA. Agenții precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică și Serviciul Geologic al Statelor Unite au desfășurat ample misiuni de explorare în adâncul oceanelor. Cercetătorii au folosit imagistică seismică, hărți detaliate ale reliefului fundului oceanic (cartografiere batimetrică) și analize de sedimente pentru a demonstra că fundul oceanic este o extensie naturală a masei continentale americane.

Rezultatele au fost evaluate de Comisia pentru Limitele Platoului Continental, care a confirmat validitatea revendicării.

Deși în mare parte necontestată, extinderea se află într-o zonă juridică gri din cauza neratificării UNCLOS (Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării) de către SUA. Unii legislatori se opun aderării, invocând suveranitatea, în timp ce liderii militari susțin tratatul pentru securitatea navigației. Noile limite ar putea avea suprapuneri minore cu revendicări canadiene în Arctica, însă nu sunt anticipate dispute imediate.

SUA dețin acum drepturi exclusive de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale din subsolul marin. În același timp, autoritățile subliniază responsabilitățile de mediu, după descoperirea unor ecosisteme fragile în timpul misiunilor de cartografiere. Oficialii insistă că forța revendicării stă în rigoarea științifică, nu în ambiții geopolitice. Prin acest demers, SUA se alătură unui grup de peste 75 de state care și-au definit oficial limitele platoului continental extins.

(sursa: Mediafax)