Statele Unite au trimis bombardiere B-52 în apropierea coastelor Venezuelei

Armata Statelor Unite a desfășurat miercuri trei bombardiere strategice B-52 în apropierea coastelor Venezuelei, a confirmat un purtător de cuvânt al Comandamentului Global Strike și un oficial american.

Zborurile, observate pe site-ul Flightradar24, au avut loc la aproximativ 240 km nord de Venezuela, deasupra Mării Caraibilor.

Bombardierul B-52 este capabil să transporte arme convenționale și nucleare și a fost utilizat în mod intens în conflictele din Irak și Afganistan.

Surse militare americane au precizat că misiunea face parte dintr-o amplă demonstrație de forță a Statelor Unite în regiune, în contextul presiunilor crescute asupra guvernului de la Caracas.

În ultimele luni, administrația Trump a sporit prezența militară americană în apropierea Venezuelei, dislocând opt nave de război, un submarin nuclear și avioane de luptă.

Potrivit CBS News, aproximativ 10.000 de militari americani se află în prezent în regiunea Caraibilor, fie la bordul navelor, fie în Puerto Rico.

De asemenea, armata americană a efectuat lovituri aeriene asupra a cel puțin cinci ambarcațiuni suspectate că transportau droguri, iar președintele Donald Trump a recunoscut miercuri că a autorizat operațiuni secrete ale CIA în Venezuela.

Liderul american a adăugat că administrația sa analizează posibilitatea unor atacuri terestre împotriva traficanților de droguri.

Relațiile dintre Washington și Caracas s-au deteriorat accentuat, administrația Trump acuzându-l pe Nicolas Maduro de colaborare cu cartelurile de droguri și cu gruparea Tren de Aragua.

Maduro, inculpat în SUA pentru „narco-terorism” în urmă cu cinci ani, are pusă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturare.

(sursa: Mediafax)