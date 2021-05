SUA: A fost autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech pentru copiii de 12 - 15 ani

Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech pentru copiii cu vârste între 12 - 15 ani din SUA.

„Aceasta este o veste minunată”, a spus dr. Kristin Oliver, pediatru și expert în vaccinuri la Spitalul Mount Sinai din New York: „Am așteptat mult timp pentru a începe să protejăm copiii din această grupă de vârstă”, scrie The New York Time.

Vaccinul Pfizer-BioNTech era autorizat până acum în urgenţă pentru adolescenții cu vârsta de 16 ani şi peste.

După aprobarea FDA, Comitet Consultativ al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor trebuie să se întrunească pentru a face recomandări privind utilizarea vaccinului la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Dacă aprobă vaccinul, așa cum este de așteptat, imunizările pot începe imediat.

Studiile clinice au arătat că vaccinul este eficient pentru copii.

Preşedintele Joe Biden spunea că, după autorizarea de către FDA, "vom fi gata să acţionăm imediat" și circa 20.000 de farmacii vor putea vaccina adolescenţii în zilele următoare.

Prima ţară care a autorizat vaccinul pentru această grupă de vârstă a fost Canada.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) studiază extinderea vaccinului Pfizer pentru adolescenţi.

