SUA anulează finanțarea de peste 700 de milioane de dolari pentru vaccinul antigripal Moderna

Statul și-a retras finanțarea și a renunțat la dreptul de a cumpăra vaccinuri, a anunțat producătorul farmaceutic. Totuși, acțiunile Moderna au rămas constante după anunț. De asemenea, Moderna a declarat că intenționează să exploreze alternative pentru dezvoltarea și fabricarea vaccinului.

În luna ianuarie, compania Moderna a primit 590 de milioane de dolari de la administrația Biden pentru a dezvoltara vaccinului său împotriva gripei aviare și pentru a sprijini extinderea studiilor clinice pentru până la cinci subtipuri de gripă.

Anul trecut, compania a primit 176 de milioane de dolari de la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS) pentru a finaliza dezvoltarea și testarea în stadiu avansat a unui vaccin pre-pandemic pe bază de ARNm împotriva gripei aviare H5N1.

Recent, reprezentanții HHS au declarat pentru Reuters că sunt revizuite acordurile încheiate de administrația Biden pentru producția de vaccinuri.

Ulterior, un purtător de cuvânt al HHS a anunțat că, după o analiză internă cuprinzătoare, agenția a decis că proiectul nu îndeplinește standardele necesare pentru continuarea investițiilor federale.

Gripa aviară a infectat 70 de persoane, majoritatea lucrători agricoli, în ultimul an, deoarece s-a răspândit agresiv în rândul turmelor de vite și al păsărilor de curte.

Secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a pus sub semnul întrebării utilizarea vaccinurilor și, la începutul acestui an, a atras critici din partea unor specialiști, după ce a sugerat că fermierii ar trebui să lase gripa aviară să se răspândească necontrolat pentru a studia animalele care nu s-au infectat.

(sursa: Mediafax)