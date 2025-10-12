SUA, implicată direct în războiul din Ucraina. Serviciile secrete americane ajută Kievul să atace infrastructura energetică a Rusiei

Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, arată ziarul, citând oficiali ucraineni și americani anonimi, familiarizați cu acțiunile.

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și Ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta. Nici Ministerul rus de Externe nu a reacționat.

Moscova a semnalat implicarea SUA și NATO

Însă Moscova a declarat, luna aceasta, că Washingtonul și alianța NATO furnizează în mod regulat informații serviciilor secrete de la Kiev în războiul lansat de Rusia în februarie 2022.

„Furnizarea și utilizarea întregii infrastructuri a NATO și a Statelor Unite pentru a colecta și transfera informații către ucraineni este evidentă”, a declarat anterior purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Secretele alianței SUA-Ucraina

FT a afirmat că informațiile americane ajută Kievul să planifice rutele, altitudinea, sincronizarea și deciziile privind misiunile, permițând dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune și cu sens unic să evite apărarea aeriană rusă.

Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele planificării, a afirmat ziarul, citând trei persoane familiarizate cu operațiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat țintele pentru atacurile de lungă distanță, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile acestor locații.

La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre țintele de lungă distanță din infrastructura energetică a Rusiei, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

SUA au cerut și aliaților NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficialii americani.

Zelenski a declarat, sâmbătă, că a discutat despre atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump.

„Am discutat despre oportunități de consolidare a apărării noastre aeriene, precum și despre acorduri concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opțiuni bune și idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a postat Zelenski pe X.