 Statele Unite resping acuzaţiile Rusiei privind implicarea în incidentul de la Kremlin

"Eforturile Kievului şi Washingtonului de a nega orice responsabilitate în acest atac sunt total ridicole. Deciziile privind atacurile de acest fel nu sunt luate la Kiev, ci la Washington. Kievul nu face decât să execute ceea ce i se cere", a acuzat joi Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei, citat de cotidianul Le Monde.

"Activităţile teroriste şi actele de sabotaj ale forţelor armate ucrainene au început să capete o amploare fără precedent", a subliniat Dmitri Peskov.

Însă Administraţia Joseph Biden a respins ferm acuzaţiile Moscovei. "În mod clar, nu le dictăm noi termenii în care se apără sau ce fel de operaţiuni efectuează ucrainenii. Cu toate acestea, noi am fost foarte clari atât la nivel public, cât şi privat că noi nu încurajăm şi nici nu le facilităm atacuri în afara Ucrainei. Noi, deocamdată, nu ştim ce s-a întâmplat. Facem o evaluare, am văzut declaraţiile lui Dmitri Peskov în această dimineaţă, afirmând că noi am fi fost implicaţi în nu ştiu ce fel, eu pot să vă asigur că nu a fost nicio implicare a Statelor Unite, orice a fost, noi nu am fost implicaţi", a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă, pentru postul MSNBC.

Preşedintele Volodimir Zelenski a negat orice implicare a Ucrainei în tentativele de atac asupra sediului Preşedinţiei Rusiei. La rândul său, secretarul de Stat american, Antony Blinken, a exprimat dubii privind incidentul din centrul Moscovei. "Nu l-am atacat pe Putin. Noi îl lăsăm în sarcina tribunalului. Noi luptăm pe teritoriul nostru, ne apărăm satele şi oraşele", a declarat Zelenski miercuri. Antony Blinken a afirmat că nu poate valida "în niciun fel" informaţiile despre incidentul de la Kremlin. "Noi nu ştim. Eu aş fi foarte atent la orice informaţie provenind de la Kremlin", a declarat Blinken.

Administraţia de la Kiev a transmis că nu este implicată în niciun fel în tentativa de atac cu drone care a vizat sediul Preşedinţiei Rusiei, incident calificat drept "act terorist" de autorităţile de la Moscova. Un oficial ucrainean a subliniat că incidentul indică probabilitatea unei acţiuni masive a Rusiei împotriva Ucrainei. "Ucraina nu este implicată în niciun fel în acest atac cu drone. Aceste acuzaţii înscenate de Rusia trebuie considerate ca fiind o tentativă de a pregăti contextul care să servească drept pretext în optica atacului terorist de amploare asupra Ucrainei. Un astfel de atac al Ucrainei nu ar rezolva nicio problemă militară. Dimpotrivă, ar instiga Rusia la acţiuni mai radicale împotriva populaţiei noastre civile. Apariţia dronelor necunoscute la obiective energetice sau la Kremlin nu poate să indice decât activităţi subterane ale forţelor locale de rezistenţă. După cum ştiţi, dronele pot fi cumpărate de la orice subcontractant militar", a afirmat Mihailo Podoliak, consilier în cadrul Preşedinţiei Ucrainei.

"În opinia mea, este absolut evident că relatările de presă despre un atac asupra Kremlinului şi despre presupusa arestare a unor ucraineni suspectaţi de acte de sabotaj în Crimeea indică pregătirea unei provocări teroriste de amploare de către Rusia în următoarele zile", a avertizat Podoliak.

Grupuri din Ucraina au încercat să atace cu drone sediul Preşedinţiei Rusiei, au anunţat miercuri autorităţile ruse, denunţând un "act terorist", în contextul conflictului militar izbucnit prin invazia militară rusă. "În cursul nopţii, regimul de la Kiev a încercat să atace cu drone sediul Kremlinului. Au fost utilizate două vehicule aeriene fără pilot, care au fost doborâte, prin utilizarea sistemelor radar. Nu au fost raportate daune", a comunicat Preşedinţia Rusiei. Kremlinul consideră incidentul drept un "act terorist" care l-ar fi vizat pe preşedintele Vladimir Putin. "Rusia îşi rezervă dreptul de a riposta în momentul potrivit şi în locul potrivit", a avertizat Preşedinţia Rusiei.

(sursa: Mediafax)