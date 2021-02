Succesul AstraZeneca. Profit dublu în 2020

Hepta

Compania de medicamente suedeză AstraZeneca a înregistrat un profit de 3,2 miliarde de dolari în 2020, dublu față de anul anterior datorită dezvoltării vaccinului anti COVID-19 împreună cu Universitatea Oxford, scrie AFP.

Vânzările s-au majorat cu 9%, ajungând la 26,6 miliarde de dolari, datorită mai ales cererii de medicamente pentru probleme cauzate de pandemiei, cum ar fi astmul. În schimb, produsele pentru cancer au fost în scădere din cauza amânării tratamentelor.

Societatea vrea să achiziționeze Alexion Pharmaceuticals pentru 39 miliarde de dolari.

Între timp, producătorul farma a ajuns în faza a treia de testare pentru un medicament pe bază de anticorpi contra virusului SARS-CoV-2.

În acest an, AstraZeneca a promis să livreze 170 de milioane de doze de vaccin în 190 de state. Tratamentul are o eficiență de 70% și este destinat persoanelor între 18 - 55 de ani. Performanța este sub cea a celorlalte două medicamente, produse de Pfizer/BioNTech și Moderna însă folosește o tehnologie mai clasică, este mai ieftin și mai ușor de stocat.



=