Summitul Trump-Putin a fost anulat, după ce Moscova a trimis o notă către Washington

Financial Times scrie că SUA au anulat summitul de la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Acest fapt a avut loc în urma poziției ferme a Rusiei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de vârf ai celor două țări, a precizat Financial Times.

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, urma să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre o întâlnirea dintre SUA și Rusia la Budapesta și să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.

(sursa: Mediafax)