Summitul Trump-Putin a fost anulat, după ce Moscova a trimis o notă către Washington

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   10:30
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus, Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina.

Financial Times scrie că SUA au anulat summitul de la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Acest fapt a avut loc în urma poziției ferme a Rusiei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de vârf ai celor două țări, a precizat Financial Times.

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, urma să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre o întâlnirea dintre SUA și Rusia la Budapesta și să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: summit Budapesta Donald Trump Vladimir Putin
