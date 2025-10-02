Surpriză în politica moldovenească: Dirijorul orchestrei „Lăutarii”, deputat la 72 de ani

El anunță că intenționează să promoveze în Parlamentul de la Chișinău interesele culturii, domeniu aflat într-o situație dificilă.

„Responsabilitatea va fi mare. Cei care ne-au votat, cei care au spus 'Da' pentru partidul nostru, PAS, cred că sunt în aşteptarea schimbărilor. Eu vin în Parlament cu cel mai important lucru, cu experienţa în domeniul culturii. Nu este totul roz nici la noi acasă. Mă refer la cultură. Cultura trebuie să ajungă la nivelul cel mai înalt. Cred că acesta este şi mesajul meu”, a declarat Botgros pentru Agerpres.

Nicolae Botgros spune că nu se teme de ruși

În privința relațiilor cu comunitatea pro-rusă din Republica Moldova, maestrul speră că aceștia se vor acomoda la situația politică actuală și democrația din această țară.

„De ruşi eu nu mă tem niciodată. Am avut spectacole mari în Rusia, îi cunosc, îi ştiu. Sper că se vor acomoda aici, acasă la noi”, a spus Nicolae Botgros.

Acesta este o legendă a muzicii populare românești și moldovenești, dirijor al orchestrei „Lăutarii” din 1978. Supranumit „magicianul viorii” și „dirijorul sufletului românesc”, a concertat pe marile scene din Republica Moldova, România, Europa și SUA, colaborând cu Maria Ciobanu, Irina Loghin și Sofia Vicoveanca.

La 72 de ani, Nicolae Botgros face pasul în politică și promite să fie o voce puternică pentru cultura moldovenească în Parlament.