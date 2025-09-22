Taifunul Ragasa devastează nordul Filipinelor: peste 10.000 de persoane - evacuate

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   10:45
Peste 10.000 de persoane au fost evacuate în Filipine în timp ce super-taifunul Ragasa a lovit luni nordul îndepărtat al țării cu vânt de 215 km/h și rafale de până la 265 km/h.

Furtuna se îndreaptă spre insulele Babuyan și apoi spre sudul Chinei.

„M-am trezit din cauza vântului puternic. Lovea ferestrele și suna ca o mașinărie pornită", a declarat Tirso Tugagao, locuitor din Aparri, provincia Cagayan.

Autoritățile au închis școlile și birourile guvernamentale în regiunea Manila și în 29 de provincii, anticipând „inundații severe și alunecări de teren”, potrivit AFP.

Președintele Ferdinand Marcos monitorizează situația, iar toate agențiile guvernamentale sunt în alertă.

În Taiwan au loc evacuări la scară mică, meteorologii avertizând asupra „ploilor torențiale” în estul țării.

Filipinele sunt lovite anual de aproximativ 20 de furtuni și taifunuri, punând milioane de oameni într-o stare de sărăcie constantă.

Oamenii de știință avertizează că furtunile devin din ce în ce mai puternice din cauza schimbărilor climatice.

(sursa: Mediafax)

