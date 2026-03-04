Fiul lui Tom Hanks a rămas blocat în Columbia: „Nu am nicio idee ce o să fac”

Muzician și actor, Chet Hanks are 35 de ani și a dezvăluit pe rețelele sociale că nu poate reveni în Statele Unite din cauza unor probleme legate de pașaport.

Ce spune Chet Hanks

Chet Hanks a plecat inițial în Puerto Rico pentru a fi prezent la ziua unui prieten, însă a decis să facă și un scurt sejur în Medellin, Columbia. Totul părea o vacanță obișnuită până la momentul întoarcerii în SUA.

Acesta a folosit pașaportul grec, întrucât cel american se afla aproape de data de expirare. Această alegere i-a creat însă probleme. La check-in-ul pentru zborul internațional din Medellin i s-a spus că pentru a reveni în SUA trebuie să folosească pașaportul american sau să prezinte un green card.

„Mă duc la aeroport să fac check-in pentru zbor cu trei ore mai devreme. Este un zbor internațional. Mi-au spus că dacă folosesc un pașaport străin, am nevoie de green card ca să mă întorc în America. Nu am green card pentru că sunt cetățean american. Sunt literalmente blocat în Columbia. Desigur, există locuri mai rele unde ai putea rămâne blocat, dar literalmente nu am nicio idee ce o să fac”, a transmis Chet Hanks pe Instagram.

Regula pentru cetățenii americani

Conform US Department of State, toți cetățenii americani, inclusiv cei cu dublă cetățenie, trebuie să foloseească pașaportul american pentru a intra sau a ieși din SUA. Utilizarea unui pașaport străin fără green card sau viză împiedică revenirea în țară.

Astfel că singura soluție pentru Chet Hanks este să se deplaseze la Ambasada SUA din Bogota, o călătorie de aproximativ 8 ore cu mașina sau un zbor de o oră.

Muzicianul nu dorește să facă acest dru: „Nu vreau să merg la Bogota. Așa că eliberați-mă”, a spue el pe rețelele sociale, potrivit spynews.ro.