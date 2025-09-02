Tensiuni în UE: Germania critică declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina

Germania s-a delimitat luni de comentariile Ursulei von der Leyen, care a spus că Uniunea Europeană pregătește „planuri destul de precise” pentru a trimite trupe în Ucraina ca parte a unor garanții de securitate post-conflict.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că este „prea devreme” pentru astfel de discuții și a subliniat că prioritatea rămâne sprijinul militar și financiar direct pentru Kiev.

În același timp, Ucraina a criticat Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduită de China, pentru că a evitat să menționeze războiul în declarația sa finală.

Pe plan diplomatic, Parisul și Londra au anunțat organizarea unui summit dedicat garanțiilor de securitate pentru Ucraina, care va avea loc joi la Paris.

Evenimentul, co-prezidat de președintele Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va reuni lideri din circa 30 de țări, în mare parte europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să participe, însă liderul american Donald Trump nu figurează pe lista invitaților.

