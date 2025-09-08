Tom Phillips, tatăl fugar care și-a ascuns copiii timp de aproape patru ani, ucis de poliție

Poliția din Noua Zeelandă a confirmat luni că un bărbat ucis într-un schimb de focuri la Piopio este, cu mare probabilitate, Tom Phillips, tatăl care a fugit în decembrie 2021 împreună cu copiii săi, Jayda (12 ani), Maverick (10 ani) și Ember (9 ani), în urma unui conflict privind custodia.

Incidentul a izbucnit în jurul orei 2:30 dimineața, când polițiștii au fost chemați la un jaf la un magazin agricol.

Conform The Guardian, suspecții, aflați pe un ATV, au deschis focul asupra agenților după ce vehiculul a fost oprit cu dispozitive cu țepi.

Un polițist a fost rănit grav în zona capului, dar se află în viață și urmează mai multe intervenții chirurgicale.

Poliția a răspuns tirului și l-a împușcat pe atacator, identificat ca fiind Phillips, deși confirmarea oficială este încă în curs.

La fața locului au fost găsite mai multe arme, dar și unul dintre copiii săi, nevătămat.

Ceilalți doi au fost localizați câteva ore mai târziu într-un camping din apropiere, în siguranță, a anunțat adjunctul comisarului Jill Rogers.

Prim-ministrul Christopher Luxon a descris incidentul drept „trist și absolut tragic”, iar mama copiilor, cunoscută sub numele de Cat, a transmis că este ușurată că povestea s-a încheiat, dar „îndurerată de modul în care s-a sfârșit”.

(sursa: Mediafax)