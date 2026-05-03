Topul european al plajelor. Surpriza de pe primul loc

Studiul, realizat de compania de transferuri de la aeroport hoppa, a analizat numeroase destinații de vacanță, inclusiv locuri foarte populare, potrivit Express. Evaluarea a fost realizată în funcție de costul mediu al cazării în regiune, de distanța între aeroport, hotel și plajă, dar și de părerile turiștilor.

Pe primul loc în topul celor mai bune plaje pentru vara anului 2026 se află Praia da Falésia din Portugalia. Situată în populara regiune Algarve, plaja este populară datorită peisajului și facilităților. Plaja are nisip alb și roșu, apă limpede și stânci pe fundal. Nu este aglomerată deoarece are 8 kilometri și oferă condiții foarte bune pentru înotători. Plaja este supravegheată de salvamari și în unele zone se pot închiria șezlonguri.

Vizitatorii spun că este una dintre cele mai bune plaje pe care au ajuns.

„Amestecul de culori, adică nisipul auriu, marea albastră și stâncile impunătoare, o fac una dintre cele mai frumoase plaje din Portugalia”, a scris un turist pe Tripadvisor.

„O întindere vastă de nisip auriu și roșu, formațiuni stâncoase frumoase în fundal, iar valurile sunt line, perfecte pentru înot. Este o plajă populară, dar datorită dimensiunii sale, este o plajă mare și lungă, nu pare niciodată aglomerată, nici măcar în plin sezon. Este o plajă de vizitat cu siguranță dacă plănuiți o vacanță în Albufeira”, a scris alt turist.

Topul plajelor din Europa

Praia da Falésia — Algarve, Portugalia

Platja de Muro — Mallorca, Spania

Plaja Myrtos — Kefalonia, Grecia

Plaja Promenade des Anglais — Nisa, Franța

Playa de Poniente — Benidorm, Spania

(sursa: Mediafax)