Tragedie în Botswana: Fără diamante, fără americani, fără medicamente

Șeful statului a prezentat un plan de remediere a lanțului de aprovizionare, plan ce va fi supravegheat de armată.

Economia Botswanei, țară cu o populație de doar 2,5 milioane de locuitori, a fost grav afectată de prăbușirea pieței internaționale a diamantelor – principala resursă a statului african. Problemele au fost agravate de tăierea ajutoarelor americane, ceea ce a dus la creșterea șomajului și a sărăciei, potrivit presei locale.

Ministerul de Finanțe a aprobat alocarea a 250 de milioane de pula (circa 18,3 milioane de dolari) pentru măsuri de urgență.

Problemele din sistemul sanitar erau cunoscute. La începutul lunii, Ministerul Sănătății anunța „provocări semnificative”, cu datorii ce depășesc un miliard de pula. O mare parte a acestor costuri provenea din internarea pacienților în clinici private, pentru servicii indisponibile în spitalele publice.

Ministrul Sănătății, dr. Stephen Modise, a confirmat că lipsurile includ medicamente oncologice, tratamente împotriva HIV și a tuberculozei. Până la decizia administrației Trump de a reduce sprijinul, SUA finanțau o treime din programul național anti-HIV. Criza a dus și la suspendarea temporară a operațiilor programate și a tratamentelor non-urgente, inclusiv transplanturi de organe.

Primele camioane încărcate cu medicamente au pornit deja din capitala Gaborone spre zonele izolate ale țării, sub coordonarea armatei, potrivit agenției Reuters.

UNICEF a cerut „acțiuni urgente pentru protejarea sănătății și viitorului fiecărui copil din Botswana”, avertizând că „malnutriția este o luptă zilnică (…) Apelul președintelui confirmă ceea ce vedem zilnic pe teren”, a subliniat organizația.

Președintele Duma Boko, avocat de 55 de ani, format la Harvard, a intrat în istorie la finalul anului trecut, când coaliția sa, Umbrella for Democratic Change, a câștigat alegerile și a pus capăt dominației unui partid aflat la putere timp de 58 de ani. Încă din campanie, el a promis că va reduce dependența economiei de diamante.