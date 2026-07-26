Atac la parada Pride din Berlin: poliția identifică un suspect cu legături în cercuri islamiste după moartea unei persoane și zeci de răniți

Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 17 oameni, dintre care mai mulți se află în stare gravă. Incidentul a provocat panică în centrul Berlinului și a determinat autoritățile să întrerupă imediat festivitățile și concertul programat în apropierea Porții Brandenburg.

Poliția din Berlin: suspectul este deja identificat

Purtătorul de cuvânt al Poliției din Berlin, Florian Nath, a confirmat că anchetatorii au identificat un presupus autor al atacului și că operațiunea pentru capturarea acestuia este în desfășurare.

„Pe baza primelor concluzii ale anchetei, am identificat deja un presupus autor. Este cunoscut de poliție ca membru al unor cercuri islamiste din Berlin”, a declarat oficialul.

Autoritățile nu au făcut publică identitatea suspectului, însă au precizat că acesta este originar din Berlin și figura deja în evidențele poliției. Forțele de ordine desfășoară o amplă operațiune pentru localizarea și prinderea acestuia, potrivit The Independent.

O dubă a intrat în mulțimea aflată în Tiergarten

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, în zona parcului Tiergarten, foarte aproape de traseul parcurs anterior de participanții la parada Pride.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, o dubă albă a intrat în plină viteză în grupul de persoane aflate în parc, lovind mai mulți participanți înainte de a se izbi de un copac.

Echipajele medicale și pompierii au intervenit imediat, iar zona a fost izolată. Poliția a transmis prin intermediul platformei X un apel urgent către populație, cerând tuturor participanților să părăsească imediat locul evenimentului pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

Mai multe victime sunt în stare critică

Serviciile de urgență au confirmat că o persoană și-a pierdut viața, iar cel puțin 17 oameni au fost răniți. Mai multe victime au suferit traumatisme grave, unele fiind transportate în stare critică la spitalele din Berlin.

În paralel, anchetatorii verifică și informațiile potrivit cărora unele victime ar fi prezentat răni provocate prin înjunghiere. Poliția subliniază însă că aceste informații sunt încă analizate și că este prea devreme pentru a stabili dacă există o legătură directă între aceste posibile agresiuni și incidentul în care a fost implicată duba.

Ancheta este în desfășurare, iar mobilul atacului nu este cunoscut

Deși principalul suspect a fost identificat, autoritățile germane avertizează că ancheta se află într-o etapă incipientă.

Un alt purtător de cuvânt al Poliției din Berlin, Alexander Klute, a declarat că, în acest moment, nu există concluzii oficiale privind motivul atacului sau dacă au existat și alți complici.

Investigatorii continuă să audieze martori, să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere și să colecteze toate înregistrările video și fotografiile realizate de participanți în momentul producerii tragediei.

Primarul Berlinului: „Este un atac asupra societății noastre libere”

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a condamnat ferm incidentul și a transmis că atacul reprezintă o lovitură împotriva valorilor democratice și a societății deschise.

Edilul a declarat că, după o paradă desfășurată într-o atmosferă pașnică și festivă, participanții au fost victimele unui atac extrem de violent.

„Acesta este un atac asupra societății noastre libere și cosmopolite”, a afirmat Kai Wegner, exprimându-și încrederea că poliția și serviciile de securitate vor lucra fără întrerupere pentru elucidarea cazului.

Una dintre cele mai mari parade Pride din Europa s-a încheiat în haos

Christopher Street Day din Berlin este considerată una dintre cele mai importante manifestații dedicate drepturilor comunității LGBTQ+ din Europa și atrage anual sute de mii de participanți din întreaga lume.

Sâmbătă, atmosfera fusese una de sărbătoare. Participanții au defilat timp de mai multe ore prin centrul capitalei germane, însoțiți de muzică, dans și peste 80 de care alegorice.

După producerea atacului, organizatorii au întrerupt imediat concertul desfășurat în fața Porții Brandenburg și au cerut tuturor participanților să părăsească zona și să evite deplasarea prin parcul Tiergarten.

Martorii descriu scene de panică, cu numeroase ambulanțe, autospeciale de pompieri și forțe de ordine mobilizate în câteva minute.

Autoritățile cer ajutorul populației

Poliția din Berlin a lansat un apel către toate persoanele care au fost prezente în zona atacului să transmită imaginile și înregistrările video pe care le dețin, acestea urmând să fie analizate de anchetatori pentru reconstituirea exactă a evenimentelor.

Totodată, autoritățile locale au activat o linie telefonică specială destinată persoanelor care încearcă să își găsească rudele sau prietenii dispăruți după incident.

Ancheta continuă, iar autoritățile germane încearcă să stabilească dacă atacul a fost unul premeditat, dacă a avut motivații ideologice sau dacă au fost implicate și alte persoane. Până la finalizarea investigației, poliția avertizează că informațiile privind mobilul atacului rămân preliminare și nu există încă o concluzie oficială privind circumstanțele exacte ale tragediei.