Tren atacat în Anglia: 11 persoane înjunghiate, 2 grav rănite. Terorismul exclus

10 persoane au fost salvate și duse la spitalul din Cambridge, iar una s-a prezentat ulterior la camera de urgență. Inițial, nouă persoane au fost declarate în stare gravă, dar patru au fost externate ulterior și acum doar două sunt considerate în stare critică.

Sky raportează că Serviciul de Ambulanță din Estul Angliei a declarat că a desfășurat o „intervenție la scară largă”. Un purtător de cuvânt a explicat că numeroase ambulanțe, comandanți tactici și Echipa de Intervenție în Zone Periculoase au fost trimise la fața locului, împreună cu echipe de terapie intensivă și elicoptere ale Serviciului de Ambulanță Aeriană din East Anglian și Essex & Herts.

Poliția britanică de transport a arestat două persoane. BBC anunță că, potrivit poliției, alarma a fost dată la ora 19:39 și peste 30 de ofițeri, inclusiv ofițeri înarmați, au intervenit la fața locului.

„Teribilul incident din trenul de lângă Huntingdon este extrem de îngrijorător”, a scris premierul Keir Starmer pe X. „Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și mulțumesc serviciilor de urgență pentru intervenția lor. Toți cei din zonă ar trebui să urmeze sfaturile poliției”.

Un martor din tren a declarat pentru Sky News că a văzut o persoană „acoperită de sânge” încercând să fugă după ce a fost înjunghiată în timpul atacului din Huntingdon, Cambridgeshire.

Au existat numeroase anulări și perturbări inevitabile pe tot parcursul zilei de duminică de-a lungul liniei ferate care leagă Londra de nordul Regatului Unit.

Incidentul a avut loc la bordul unui tren care circula de la Doncaster, în nordul Angliei, la gara King's Cross din Londra. Atacul violent a avut loc în timp ce trenul traversa Cambridgeshire, nu departe de Cambridge, la aproximativ 80 de kilometri de capitală. Frâna de urgență a fost acționată și trenul a efectuat o oprire de urgență neprogramată în gara Huntingdon, unde răniții au fost salvați, zeci de alți pasageri au fost evacuați și cel puțin 30 de ofițeri înarmați au intervenit pentru a-i aresta pe suspecți.

Terorismul a fost exclus oficial, pentru moment, ca motiv al atacului sângeros.

Cei doi bărbați arestați au 32 și 35 de ani și sunt cetățeni britanici, a declarat John Loveless, superintendent al Poliției Britanice de Transport, într-o scurtă informare pentru mass-media la Huntingdon.

Ofițerul a precizat că cei doi au fost reținuți „în termen de opt minute de la prima alarmă”, imediat ce trenul a fost deviat către stația neprogramată din Huntingdon și a oprit de urgență. Ambii „rămân în arest”, fiind acuzați de „tentativă de omor”.

Inițial, în anchetă, a fost luată în considerare și terorismul, dar „în acest stadiu, nimic nu sugerează că acesta a fost un act de terorism”.

Regele Charles al III-lea s-a declarat „îngrozit și consternat” de atacul sângeros.

