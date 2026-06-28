Masacru în Roma: o familie întreagă, ucisă cu o macetă. Fetița de 8 ani și părinții ei au fost omorâți în propria casă

O tragedie care a șocat Italia. Singurul supraviețuitor și-a identificat atacatorul, iar poliția a declanșat o amplă operațiune de căutare

O crimă de o cruzime ieșită din comun a îngrozit Italia. O familie originară din Bangladesh a fost atacată în propria locuință din cartierul Casalotti, în nord-vestul Romei, iar trei dintre membrii săi au fost uciși cu o macetă. Victimele sunt un bărbat de 39 de ani, soția acestuia, în vârstă de 38 de ani, și fiica lor de numai 8 ani.

Singurul supraviețuitor este fiul familiei, un tânăr de 20 de ani, care a fost grav rănit în timpul atacului, însă a reușit să scape și să alerteze autoritățile. Mărturia sa le-a permis anchetatorilor să identifice principalul suspect, aflat în prezent în urmărire.

Hossain Shahadat (Polizia di Stato)

Poliția a făcut publică fotografia presupusului criminal

La scurt timp după descoperirea masacrului, Procuratura din Roma și echipele Brigăzii Mobile au făcut publice fotografia și identitatea presupusului autor al atacului.

Potrivit autorităților italiene, suspectul este Shahadat Hossain, cetățean din Bangladesh, născut la 10 mai 1983. Imaginea acestuia a fost distribuită atât presei, cât și pe canalele oficiale ale Poliției de Stat, inclusiv pe WhatsApp, iar cetățenii care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugați să contacteze de urgență anchetatorii.

Operațiunea de căutare este în desfășurare, iar polițiștii verifică toate pistele care ar putea conduce la capturarea bărbatului.

Principala ipoteză: un refuz sentimental s-a transformat într-o tragedie

Primele informații din anchetă indică faptul că masacrul ar fi fost provocat de un conflict cu tentă sentimentală.

Anchetatorii iau în calcul că suspectul i-ar fi făcut în repetate rânduri avansuri femeii de 38 de ani. După ce aceasta l-ar fi refuzat, bărbatul ar fi decis să se răzbune.

Potrivit reconstituirii preliminare, agresorul ar fi pătruns în locuință și le-ar fi atacat mai întâi pe femeie și pe fiica acesteia, care se aflau în casă. Ulterior, s-ar fi ascuns în spatele ușii și ar fi așteptat întoarcerea soțului și a fiului cel mare.

În momentul în care cei doi au intrat în apartament, atacatorul l-ar fi lovit mortal pe tată, în timp ce fiul de 20 de ani a reușit să fugă, deși era grav rănit.

Dacă această ipoteză va fi confirmată, procurorii italieni ar putea încadra faptele și în sfera unui feminicid.

Fiul familiei a scăpat cu viață și l-a recunoscut pe agresor

Tânărul de 20 de ani este considerat martorul-cheie al anchetei.

Acesta le-a declarat polițiștilor că îl cunoștea pe presupusul criminal, deoarece amândoi lucrau pentru același lanț de supermarketuri. Descrierea oferită de supraviețuitor, dar și alte probe strânse de anchetatori au dus rapid la identificarea suspectului.

Victima a suferit răni grave la abdomen, traumatisme multiple și o lovitură puternică la cap. El este internat la Spitalul Policlinico Gemelli din Roma, unde medicii l-au stabilizat. Deși starea sa rămâne serioasă, viața nu îi este în pericol.

Declarația sa va avea un rol decisiv în stabilirea exactă a desfășurării evenimentelor.

Martorii au auzit țipete disperate

Locuitorii din via Montiglio au povestit momentele dramatice petrecute în seara atacului.

Un martor a relatat că tânărul rănit a reușit să iasă din apartament și să ajungă în mijlocul străzii, unde cerea disperat ajutor.

Acesta pierdea foarte mult sânge din cauza unei răni la abdomen, iar vecinii au alertat imediat serviciile de urgență. Până la sosirea poliției și a ambulanței, agresorul dispăruse deja.

Potrivit unor localnici, este posibil ca suspectul să fi fugit prin parcul aflat în apropierea blocului, după ce ar fi escaladat gardul din spatele imobilului.

Comunitatea este în stare de șoc

În cartierul Casalotti, vestea masacrului a provocat un val de emoție.

Vecinii îl descriu pe Kamal Uddin drept un om muncitor și extrem de respectat. Stabilit în Italia de aproximativ 15 ani, acesta lucra într-un supermarket din zona Boccea și era apreciat pentru amabilitatea cu care îi ajuta pe clienți, în special pe vârstnici.

Soția și fiica sa ajunseseră în Italia cu mai puțin de un an în urmă, după numeroși ani în care bărbatul făcuse sacrificii pentru a-și reuni familia.

În urma tragediei, locuitorii cartierului au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru fiul rămas singur, care va trebui să își refacă viața după pierderea întregii familii.

Hepta/Primarul Romei, Roberto Gualtieri

Primarul Romei: „O tragedie de o gravitate inimaginabilă”

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a transmis un mesaj de condoleanțe după tripla crimă.

Edilul a descris atacul drept „o tragedie de o gravitate inimaginabilă”, care a șocat întreaga comunitate din Casalotti și întreaga capitală italiană.

Acesta și-a exprimat solidaritatea cu rudele și apropiații victimelor și a transmis un gând special tânărului care a supraviețuit atacului, exprimându-și speranța că anchetatorii îl vor captura cât mai curând pe autorul acestui masacru și îl vor aduce în fața justiției.

Între timp, poliția italiană continuă operațiunea de căutare a suspectului, în timp ce ancheta încearcă să stabilească toate circumstanțele care au dus la una dintre cele mai șocante crime petrecute în Roma în ultimii ani.