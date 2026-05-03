Trump analizează noua propunere a Iranului de a pune capăt războiului

„Vă voi informa mai târziu despre asta”, a spus el înainte de a urca la bordul avionului Air Force One, adăugând că „îmi vor prezenta textul exact chiar acum”, potrivit AP.

La scurt timp după ce a vorbit cu reporterii, Trump a postat pe rețelele de socializare despre noua propunere, spunând că „nu-și poate imagina că ar fi acceptabilă, având în vedere că încă nu au plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”.

Două agenții de știri iraniene semi-oficiale, Tasnim și Fars, considerate a fi apropiate de Garda Revoluționară paramilitară a Iranului, au transmis că Iranul a trimis o propunere în 14 puncte prin intermediul Pakistanului, ca răspuns la o propunere americană în nouă puncte.

Pakistanul a găzduit negocierile anterioare dintre Iran și Statele Unite.

Trump a respins o propunere iraniană anterioară în această săptămână. Cu toate acestea, discuțiile au continuat, iar armistițiul de trei săptămâni pare să se mențină.

Președintele SUA a lansat, de asemenea, un nou plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, la gura Golfului Persic, pe unde trece de obicei aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

(sursa: Mediafax)