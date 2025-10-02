Trump aprobă sprijinul SUA pentru loviturile Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse

Președintele Donald Trump a aprobat recent ca Pentagonul și agențiile de informații americane să ajute Kievul cu date necesare pentru a lovi ținte strategice din Rusia, precum rafinării, conducte și centrale electrice, scrie Wall Street Journal.

Oficialii americani spun că obiectivul este slăbirea economiei de război a Moscovei, într-un moment în care negocierile de pace sunt blocate.

Conform Kyiv Independent, decizia marchează o schimbare semnificativă în abordarea Casei Albe față de conflictul din Ucraina și este considerată cea mai pro-ucrainiană măsură luată până acum de Trump.

Washingtonul face presiuni și asupra aliaților NATO pentru a adopta politici similare de sprijin.

În paralel, administrația ia în calcul și furnizarea de rachete Tomahawk și Barracuda, capabile să lovească ținte aflate la până la 800 de kilometri distanță.

„Așteptăm instrucțiuni scrise de la Casa Albă înainte de a transmite informațiile necesare”, a declarat un oficial american pentru WSJ.

