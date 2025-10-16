Trump a autorizat operațiunile CIA în Venezuela. Maduro, în pericol

New York Times a relatat în premieră despre această directivă secretă, citând oficiali americani familiarizați cu această decizie.

Trump a declarat că a autorizat această acțiune din două motive principale.

În primul rând, el a afirmat că Venezuela a eliberat un număr mare de prizonieri, inclusiv persoane din instituții de sănătate mintală, în Statele Unite, care adesea treceau granița datorită ceea ce el a descris ca fiind o politică de frontieră deschisă. Trump nu a specificat ce graniță treceau aceștia.

Al doilea motiv, a spus el, a fost cantitatea mare de droguri care intrau în SUA din Venezuela, o mare parte din acestea fiind traficate pe mare.

„Cred că Venezuela simte presiunea...”, a adăugat Trump, dar a refuzat să răspundă când a fost întrebat dacă CIA are autoritatea de a-l executa pe Maduro.

(sursa: Mediafax)