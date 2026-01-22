SUA, scoase la licitație. Cum a făcut Trump peste 1,4 miliarde de dolari de când s-a întors la Casa Albă

„Donald Trump nu a fost niciodată genul de politician care să se întrebe ce poate face pentru țara lui. În schimb, în cel de-al doilea său mandat, la fel ca în primul, el testează limitele a ceea ce statul american poate face pentru el.”, scrie „The New York Times” (NYT), unul dintre cele mai prestigioase ziare din lume, într-un editorial șocant.

Șeful Casei Albe și-a investit întreaga energie și inventivitate în exploatarea funcției publice, încercând să afle câți bani sunt dispuși să plătească persoane influente, corporații și guverne străine pentru a-și asigura bunăvoința administrației de la Washington.

O analiză realizată de consiliul editorial al NYT, pe baza investigațiilor mai multor organizații media, arată că Donald Trump a obținut cel puțin 1,4 miliarde de dolari, folosindu-se de poziția de președinte al Statelor Unite.

Aproape sigur suma este subestimată, deoarece o parte din câștiguri nu sunt publice, iar fluxul de bani continuă să intre în conturile președintelui, scrie ziarul american, care detaliază modurile prin care familia liderului american a pus mâna pe o sumă impresionantă, într-un interval de timp relativ scurt.

Afaceri globale, sprijinite de guverne străine

Familia Trump a obținut cel puțin 23 de milioane de dolari din licențierea numelui „Trump” în afara SUA, după realegerea actualului lider american în funcția de președinte.

Un hotel în Oman, un turn de birouri în vestul Indiei sau un teren de golf la periferia Riadului, în Arabia Saudită, sunt doar câteva dintre cele peste 20 de proiecte externe dezvoltate de „Trump Organization”. Multe dintre acestea necesită cooperarea directă a guvernelor locale.

Potrivit Reuters, aceste acorduri au adus milioane de dolari familiei Trump, iar administrația americană a tratat ulterior aceleași state cu o vizibilă indulgență.

Un exemplu relevant ar fi acela că Statele Unite au redus amenințarea unor tarife vamale impuse Vietnamului, la aproximativ o lună după ce „Trump Organization” a demarat construcția unui complex de golf de 1,5 miliarde de dolari lângă Hanoi. Autoritățile vietnameze au ignorat propria legislație pentru a accelera aprobarea proiectului.

28 de milioane - un documentar despre Melania Trump

Amazon a plătit 28 de milioane de dolari pentru drepturile asupra documentarului „Melania”, o sumă mult peste ofertele celorlalți competitori și peste standardele companiei pentru producții similare, potrivit dezvăluirilor publicației „The Wall Street Journal”.

Jeff Bezos, fondatorul „Amazon” și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, are multiple interese directe în relația cu administrația Trump, de la investigații antitrust la contracte federale pentru apărare și activitățile companiei sale aerospațiale.

90,5 milioane de dolari din „înțelegeri amiabile”

De la realegerea lui Trump, marile companii de tehnologie și media au plătit 90,5 milioane de dolari în urma unor înțelegeri amiabile cu președintele. Printre ele se numără „X”, „ABC News”, „Meta”, „YouTube” și „Paramount”.

Niciuna dintre aceste înțelegeri nu a fost justificată pe fondul acuzațiilor. „Paramount”, de exemplu, a acceptat să plătească 16 milioane de dolari, după ce Trump a susținut că un interviu cu Kamala Harris, difuzat în 2024, ar fi fost editat „în mod înșelător”. În realitate, editarea a respectat practicile jurnalistice uzuale, scrie NYT.

La doar trei săptămâni după plată, Comisia Federală pentru Comunicații a aprobat fuziunea de 8 miliarde de dolari dintre „Paramount” și „Skydance”.

Avion de 400 de milioane de dolari

Qatarul i-a oferit președintelui Donald Trump un avion în valoare de 400 de milioane de dolari, pe care acesta îl folosește drept „Air Force One” pe durata mandatului și intenționează să îl păstreze după plecarea de la Casa Albă.

Trump a părut să recunoască deschis că „darul” va influența relația administrației sale cu statul din Golf. „Vom proteja această țară!”, a declarat el la Doha, la scurt timp după ce Qatarul a pus avionul la dispoziția liderului american.

Ulterior, Trump a afirmat că se așteaptă ca aeronava să fie transferată bibliotecii sale prezidențiale, după încheierea mandatului - o formulă care permite, în practică, păstrarea beneficiului unui bun de lux oferit de un guvern străin.

867 de milioane de dolari din criptomonedele familiei

Familia Trump a câștigat cel puțin 867 de milioane de dolari din diverse proiecte legate de criptomonede, susține Reuters. Vânzarea de active cripto reprezintă, de departe, cea mai profitabilă sursă de venit pentru Donald Trump, după revenirea la Casa Albă.

Sistemul permite persoanelor interesate să influențeze politica federală - inclusiv actori străini - să cumpere monedele asociate familiei Trump, transferând efectiv bani către președinte și apropiații săi. Majoritatea acestor tranzacții nu sunt publice.

Un caz devenit cunoscut este cel al unei firme de investiții susținute de Emiratele Arabe Unite (EAU), care a anunțat, anul trecut, intenția de a depune 2 miliarde de dolari într-o companie controlată de Trump, cu doar două săptămâni înainte ca administrația americană să acorde EAU acces la cipuri avansate.

Profituri fără precedent pentru un președinte al SUA

Per total, Donald Trump a obținut de la revenirea sa la președinție o sumă echivalentă cu de 16.822 ori mai mult decât venitul mediu al unei gospodării americane, a calculat NYT.

„Apetența președintelui pentru îmbogățire este afișată fără rezerve. De-a lungul istoriei Statelor Unite, președinți din ambele partide au evitat chiar și aparența unui câștig personal din funcția publică. Donald Trump procedează invers: el presează corporații americane, afișează cadouri primite de la guverne străine și sărbătorește în mod public creșterea rapidă a averii personale.”, scrie publicația americană.

Când președintele Harry Truman a părăsit Casa Albă, în 1953, nu deținea nici măcar o mașină. El și soția sa s-au întors în Missouri cu trenul și au trăit o perioadă din pensia sa militară.

Truman a refuzat orice ofertă de muncă pe care o considera o formă de exploatare comercială a funcției publice. „Știam că nu erau interesați să-l angajeze pe Harry Truman, omul, ci pe fostul președinte al Statelor Unite.”, explica el.

Donald Trump are însă planuri radical diferite. După încheierea mandatului, el a declarat că intenționează să plece cu „Boeing-ul 747” în valoare de 400 de milioane de dolari, primit cadou de la Qatar, și să îl expună la biblioteca sa prezidențială.

1,4 miliarde de dolari - un prag minim

Calculul prezentat până acum de ziarul american se bazează exclusiv pe câștigurile documentate în mod public. Suma de 1,4 miliarde de dolari reprezintă un minim, nu o evaluare completă.

Este foarte probabil ca Donald Trump să fi obținut câteva sute de milioane de dolari în plus din afacerile cu criptomonede, doar în ultimul an.

Familia Trump a recunoscut implicit acest lucru. Când „Financial Times” l-a întrebat pe Eric Trump despre estimarea publicației privind profiturile din cripto, fiul președintelui a răspuns că acestea sunt, probabil, chiar mai mari decât cifrele vehiculate.

Influență politică finanțată prin „donații”

De asemenea, analiza consiliului editorial al NYT nu include alte mecanisme prin care președintele a încurajat persoane sau companii interesate de influență politică să facă donații cu impact direct asupra sa, inclusiv pentru planificata renovare a Casei Albe.

În timpul blocajului guvernamental, Donald Trump a ajuns chiar să folosească un cadou privat pentru a-și finanța prioritățile politice - practică fără precedent în istoria modernă a președinției americane.

Trump era deja cel mai bogat om care a ocupat vreodată funcția de președinte al Statelor Unite. La începutul celui de-al doilea mandat, deținea un portofoliu amplu de proprietăți imobiliare și participații într-o companie de social media.

Aceste afaceri au beneficiat direct de pe urma președinției. Compania sa imobiliară obține milioane de dolari din licențierea numelui „Trump” pentru proiecte din străinătate.

Cele mai spectaculoase câștiguri provin însă din crearea și vânzarea de criptomonede, un mecanism care le permite celor interesați de favorurile președintelui să îi transfere bani în mod legal, dar opac.

Corupția ca problemă sistemică și avertismentul lui Aristotel

În acest context, este imposibil de știut de câte ori Donald Trump ia decizii oficiale, parțial sau integral, din dorința de a deveni și mai bogat. Iar această incertitudine devine o problemă fundamentală.

Corupția nu este periculoasă doar ca abatere de la guvernarea în interes public, ci distruge legitimitatea democratică a statului, subminând încrederea că reprezentanții aleși acționează în interesul cetățenilor.

Cu peste 2.000 de ani în urmă, Aristotel avertiza că un guvern ale cărui elite se îmbogățesc din funcții poate continua să se autointituleze republică și să păstreze aparențele instituționale.

Dar atunci când scopul guvernării se mută de la binele public la câștigul privat, Constituția devine o formă lipsită de conținut, iar statul nu mai este al cetățenilor, remarcă jurnaliștii de la NYT.

„Pe termen lung, lăcomia corupe nu doar instituțiile, ci și societatea. Oamenii ajung să creadă că trăiesc într-un sistem în care legile sunt scrise de cel care plătește mai mult. În acest fel, devine mai puțin probabil ca ei să respecte legea, să voteze, să participe la viața civică sau să își plătească taxele.”, comentează ziarul american.

Statele Unite riscă să intre într-o astfel de spirală de cinism, pe măsură ce Donald Trump golește instituțiile statului de conținut, în folos personal.

