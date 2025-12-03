Trump trimite Garda Națională în New Orleans, deși rata criminalității este în scădere

Președintele SUA nu a precizat detalii legate de efectivul de trupe și nici data exactă în care vor ajunge în New Orleans.

Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisiana a declarat, luni, că se așteaptă ca soldații Gărzii Naționale să ajungă înainte de Crăciun, potrivit Associated Press.

În septembrie, Landry a solicitat administrației Trump până la 1.000 de soldați pentru combaterea criminalității.

„Guvernatorul Landry — un om minunat, un guvernator minunat — a cerut ajutor în New Orleans. Și vom merge acolo în câteva săptămâni”, a declarat Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului de la Casa Albă.

Guvernatorul statului Louisiana este un aliat ferm al lui Donald Trump. Landry a precizat că salută intervenția federală în orașul New Orleans, condus de rivalii democrați, invocând îngrijorarea cu privire la rata crescută a criminalității. Cu toate acestea, potrivit Poliției Locale, rata criminalității este în scădere.

Într-un mesaj separat postat pe rețele sociale, Landry a salutat și operațiunea care urmează să înceapă în această săptămână în Louisiana. Operațiunea se numește Swamp Sweep (n.r. – „Curățarea Mlaștinii”) și presupune arestarea a 5.000 de civili în următoarele săptămâni.

Rivalii politici susțin că trimiterea trupelor sau agenților federali în Louisiana este nejustificată, pentru că unele orașe au înregistrat o scădere a ratei criminalității, în special New Orleans. Anul 2025 urmează să devină chiar unul dintre cei mai siguri ani, ca urmare a scăderii ratei criminalității din acest oraș. Ultimul progres asemănător a fost înregistrat în anul 1970.

În anul 2022, în New Orleans au avut loc 266 de crime, adică o rată de 70 de crime la 100.000 de locuitori. Orașul a fost clasificat drept „capitala crimelor” din SUA.

Cu toate acestea, rata criminalității a scăzut drastic în ultimii trei ani, având loc mai puține jafuri armate, împușcături, dar și furturi de mașini, potrivit sursei citate.

Deși în ultimele săptămâni s-au petrecut mai multe omucideri, New Orleans este pe cale să înregistreze cel mai mic număr de crime din ultimii 50 de ani, potrivit datelor Poliției. La începutul lunii trecute, Departamentul de Poliție din New Orleans a raportat 97 de omoruri.

