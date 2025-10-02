Trump și Hegseth, tandemul MAGA pentru armata „purificată”: fără diversitate, fără identitate de gen, fără dezbateri

„Cu cât avem mai repede oamenii potriviți, cu atât putem avansa mai repede politicile corecte (…) Dar dacă ceea ce spun acum vă face inima să vi se strângă, atunci faceți gestul onorabil și demisionați.”, a declarat Hegseth, cel care s-a autoproclamat „secretarul de Război”al Americii.

Noile politici, oficializate prin zece directive trimise simultan conducerii armatei, fac parte din campania sa mai amplă împotriva a ceea ce el numește „agenda woke”, adică a inițiativelor menite să promoveze diversitatea și să răspundă nevoilor individuale ale militarilor.

Hegseth a anunțat că nu va mai exista loc „nici pentru soldați grași, nici pentru generali sau amirali grași pe coridoarele Pentagonului”. Militarii vor trebui să fie bărbieriți impecabil, cu excepții foarte limitate, iar standardele fizice de luptă vor fi exclusiv cele masculine. „Dacă asta înseamnă că nu vor mai exista femei în acele roluri, atunci asta este!”, a spus el.

Directivele anulează, în mare parte, reformele din ultimul deceniu, menite să combată cultura toxică din armată, să reducă hărțuirea și discriminarea, dar și să răspundă unei nevoi practice: recrutarea și menținerea efectivelor într-o perioadă în care toate ramurile armatei se confruntau cu dificultăți în a-și acoperi rândurile.

Spre exemplu, fostul secretar al Apărării, Ash Carter, justifica, în 2015, deschiderea unor poziții în cadrul armatei pentru femei prin necesitatea de a valorifica „talentele și competențele a jumătate din populația țării”, în vederea asigurării „succesului apărării naționale”.

În ultimii ani, armata a introdus mecanisme de raportare pentru a încuraja militarii să denunțe cazuri de hărțuire, discriminare sau abuz de putere. Hegseth susține însă că aceste măsuri au mers prea departe și au subminat autoritatea comandanților.

„Definiția termenului «toxic» a fost răsturnată pe dos și o corectăm.”, a spus Hegseth, anunțând că Departamentul Apărării va revizui termeni precum „hazing” (umilire ritualică) și „bullying”, pe care i-a acuzat că au fost „transformați în arme”.

Discursul a fost rostit, marți, la baza militară din Quantico, Virginia, în fața generalilor și amiralilor convocați pe neașteptate, unii dintre ei fiind aduși din misiuni externe. Potrivit unor surse, costurile logistice ale evenimentului s-ar putea ridica la milioane de dolari.

„Reguli stupide” și o schimbare radicală de direcție

Hegseth le-a cerut militarilor să ignore „regulile stupide de angajare” în luptă - norme stricte care stabilesc cum și când poate fi folosită forța. „Trebuie să dezlănțuim o violență copleșitoare, care să pedepsească inamicul!”, a spus el.

„Nu mai luptăm cu reguli stupide de angajare. Dezlegăm mâinile combatanților noștri pentru a intimida, demoraliza, vâna și ucide inamicii țării. Gata cu regulile corectitudinii politice!”, a precizat el.

Un sceptic declarat al investigațiilor privind crimele de război, Hegseth a pledat în trecut pentru grațierea mai multor militari acuzați de astfel de fapte, unele petrecute în Irak și Afganistan.

Acum, el a criticat indirect un fost general al armatei americane, Peter Chiarelli, care îl sancționase oficial, în 2007, pe comandantul de brigadă al lui Hegseth, Michael Steele, acuzat că ar fi dat ordine ilegale ce au dus la uciderea unor irakieni neînarmați.

„Noul azimut este clar: afară cu Chiarelli, McKenzie și Milley. Și, în locul lor, să-i aducem pe Stockdale, Schwarzkopf și Patton!”, a spus Hegseth, invocând figuri militare asociate cu stilul dur și neezitant de comandă.

Mesajul său a fost urmat de un discurs al lui Donald Trump, care a declarat în fața presei că ar concedia pe loc ofițeri, „dacă nu-i plac”.

Un fost oficial de rang înalt din Pentagon, care a servit atât sub administrații republicane, cât și democrate, a descris intervenția lui Hegseth ca fiind „lipsită de inspirație” și previzibilă.

„A sunat mai degrabă ca un discurs de plutonier tânăr către recruți”, a spus oficialul, amintind că mulți dintre ofițerii din sală fuseseră răniți în Irak și Afganistan și decorați cu înaltele distincții „Silver Star” sau „Purple Heart”.

„Și vine acest om - cel mai tânăr și cel mai lipsit de experiență din sală, cu cel mai puțin timp de luptă - să le țină lecții?”, s-a întrebat oficialul, dând de înțeles că Hegseth, fost prezentator de televiziune, este cel mai nepregătit secretar al Apărării din istoria țării.

Întoarcere în timp

Pete Hegseth, fost maior în Garda Națională, a criticat în repetate rânduri corpul generalilor americani, acuzându-i că au politizat armata.

Actualul secretar al Apărării a spus că vrea să readucă Pentagonul la „misiunea sa esențială: războiul”, însă a amânat pentru „o altă zi” subiectele legate de apărarea teritoriului național și de descurajarea Chinei. Marți, discursul său s-a concentrat pe „chestiuni culturale”, tema centrală a mandatului său.

Printre cele zece directive anunțate se află și reorganizarea Biroului Inspectorului General al Pentagonului - care investighează deja folosirea periculoasă de către Hegseth a aplicației „Signal” pentru discuții sensibile -, dar și restructurarea programelor de egalitate de șanse, menite să gestioneze plângerile de hărțuire și discriminare.

Un fost oficial de rang înalt din Apărare, care a vorbit cu persoane prezente în sală, a spus că discursul a fost „neutru și previzibil”, în raport cu opiniile cunoscute ale lui Hegseth.

Același oficial a avertizat însă că schimbările ar putea duce la „un regres” în tratarea cazurilor de hărțuire sexuală și comportament inadecvat. „Vor continua să investigheze problemele financiare sau decesele în misiuni, dar, în rest, pare mai degrabă o frustrare a celor care nu mai pot face glume sexuale la ședințe.”, a spus el.

Potrivit acestuia, măsurile ar proteja în special generalii de plângerile subordonaților - lucru care, dacă Hegseth „nu este atent, l-ar putea pune în dificultate chiar față de susținătorii săi”.

Hegseth a prezentat pachetul de politici ca parte a unei campanii mai ample de înlăturare a inițiativelor „woke”, introduse de către administrațiile anterioare.

„Această administrație a făcut din prima zi eforturi pentru a elimina gunoiul ideologic toxic al corectitudinii politice, care infestase departamentul nostru. Fără luni dedicate identității, fără birouri DEI, fără bărbați în rochii. Fără cultul schimbărilor climatice, fără diviziune sau iluzii de gen. Fără mizerii!”, a declarat el. „Și, așa cum am mai spus și o spun din nou: am terminat cu porcăria asta!”.

