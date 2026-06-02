„Ești complet nebun!” Trump a explodat la adresa lui Netanyahu într-o discuție secretă

Într-o convorbire telefonică desfășurată luni, președintele american Donald Trump l-a atacat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Axios.

Convorbirea a avut loc în contextul escaladării tensiunilor cu Israelul în Liban.

Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că îndeplinirea amenințărilor sale de a bombarda capitala Libanului ar izola și mai mult Israelul în întreaga lume.

Rezumând remarcile lui Trump la adresa lui Netanyahu, oficialul american a spus: „Ești nebun îngrozitor. Ai fi la închisoare dacă nu aș fi fost eu. Îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”, potrivit sursei citate.

O a doua sursă, informată despre apel, a declarat că Trump era „furios”.

Oficialul american a declarat că Trump știa că Hezbollah trăgea asupra Israelului și că Israelul trebuia să se apere, dar a simțit în ultimele zile că Netanyahu escalada într-un mod disproporționat.

Trump și Netanyahu au avut mai multe apeluri telefonice tensionate în trecut. Totuși, cei doi s-au coordonat îndeaproape în ceea ce privește Iranul și alte probleme. Un oficial a declarat că aceasta a fost una dintre cele mai proaste convorbiri telefonice ale lui Trump cu Netanyahu de când a revenit în funcție, mai arată sursa.

Netanyahu a emis o declarație după apel în care spunea că i-a transmis lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu va înceta să atace Israelul. Între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns solicitărilor de comentarii, conform aceleiași surse.

(sursa: Mediafax)