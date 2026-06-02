Ciprian Ciucu și-a lichidat afacerea care a oficializat apropierea sa de USR și de „părintele” PNRR

Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei și cel mai apropiat prim-vicepreședinte al PNL de Ilie Bolojan, și-a lichidat, recent, o companie de consultanță pentru întreprinderi, companie din cadrul căreia a făcut parte, ca partener asociat, și „mâna dreaptă” a USR-istului Cristian Ghinea, Dragoș Cristian Dinu, pe vremea când actualul senator progresist ocupa funcția de ministru al Fondurilor Europene, în Guvernul Cioloș. Chiar Cristian Ghinea recunoștea, în cuprinsul unei declarații de avere din anul 2015, că el însuși a lucrat ca expert în firma lui Ciprian Ciucu. Apoi, după plecarea sa de la șefia Ministerului Fondurilor Europene, portofoliul ocupat de Ghinea a fost preluat de către partenerul de afaceri al lui Ciprian Ciucu, același Dragoș Cristian Dinu. Acum, Ciucu a decis să-și dizolve și să-și lichideze afacerea, după ce, timp de cinci ani consecutivi, societatea a funcționat la limită. Numai anul trecut, veniturile realizate de societatea în cauză s-au ridicat la „fabuloasa” sumă de 7 lei.

Informația potrivit căreia Ciprian Ciucu și-a închis firma care îl leagă de „părinții” PNRR și de USR este furnizată de o încheiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, care evidențiază prima și ultima hotărâre a Adunării Generale a Asociaților companiei SC HF Advising SRL din anul 2026. Cu acest prilej, aflăm că cei doi asociați ai acestei firme, Cristina Simona Ciucu și Ciprian Ciucu, ambii deținând câte 50% din capitalul social, au decis „dizolvarea și lichidarea voluntară a societății, urmată de radierea societății de la Registrul Comerțului București, conform articolului 227 alineat 1, litera «d» și articolului 235 alineat 1 din Legea nr. 31/1990 (…), începând cu data de 9 februarie 2026”.

Soții Ciucu au declarat, cu același prilej, pe proprie răspundere, că societatea nu are datorii fiscale, comerciale sau de altă natură și că nu deține active circulante, cu excepția capitalului social.

Articolul 226, alineat 1, litera „d” din Legea 31/1990, la care a făcut trimitere familia Ciucu în hotărârea de dizolvare a firmei, prevede că societatea se dizolvă prin hotărârea adunării generale, în timp ce articolul 235, alineat 1, din aceeași Lege nr. 31/1990, prevede că în societățile în nume colectiv, în comandită simplă și în cele cu răspundere limitată, acționarii pot hotărî, odată cu dizolvarea, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Zero lei cifra de afaceri. Veniturile, puțin mai mari

Din datele furnizate de Ministerul Finanțelor, conform ultimului bilanț contabil depus la data de 31 decembrie 2025, SC HF Advising SRL declara active imobilizate totale în cuantum de 210 lei și active circulante totale în valoare de 20.191 lei, din care datorii de 3.290 de lei.

Anul trecut, SC HF Advising SRL a avut zero lei cifra de afaceri, iar veniturile realizate s-au ridicat la suma de 7 lei. În schimb, firma a cheltuit 492 de lei și a suferit pierderi de 485 de lei.

Nici în anul fiscal 2024, firma deținută de soții Ciucu nu a avut un parcurs mai bun. Cifra de afaceri a fost tot zero lei, veniturile realizate s-au ridicat la 2.280 de lei, acționarii au cheltuit 592 de lei, iar societatea a reușit să înregistreze un profit net de 1.459 lei.

În anul fiscal 2023, SC HF Advising SRL a înregistrat, de asemenea, o cifră de afaceri de zero lei, însă a încasat venituri de 14.912 lei, din care a cheltuit doar patru lei, obținând un profit net de 12.881 lei.

Interesant este că, în anul fiscal 2022, firma familiei Ciucu nu a depus bilanțul contabil la Ministerul Finanțelor. În schimb, pentru anul fiscal 2021, societatea în cauză a declarat cifra de afaceri de zero lei, venituri tot de zero lei și cheltuieli de 1.541 lei. De asemenea, potrivit bilanțului contabil pe anul 2020, SC HF Advising SRL a avut o cifră de afaceri și venituri încasate de zero lei și a cheltuit 8.146 de lei.

Asociat nou, dar care s-a retras în 2018

SC HF Advising SRL a luat ființă în data de 7 decembrie 2005, avându-i drept fondatori pe un anume George Laza și pe Ciprian Ciucu, fiecare controlând 50% din capital social. Firma era administrată, la acel moment, de către asociatul George Laza și se ocupa cu activități prestate în principal întreprinderilor.

La data de 5 mai 2009, George Laza a decis să îi cedeze soției lui Ciprian Ciucu, Cristina Simona Ciucu, toate părțile sale sociale și să părăsească structura acționariatului. În locul său, în funcția de administrator al SC HF Advising SRL, a fost numit însuși Ciprian Ciucu.

Doi ani mai târziu, la 28 februarie 2011, atât Ciprian Ciucu, cât și Cristina Simona Ciucu decideau să coopteze un nou asociat, căruia i-au cedat câte 12,5% din părțile sociale. Acest nou asociat se numește Dragoș Cristian Dinu, iar, prin acesta, se face legătura directă cu „părintele” PNRR, Cristian Ghinea, dar și cu USR.

De la Registrul Comerțului mai aflăm că, la data de 12 aprilie 2018, Dragoș Cristian Dinu decide să recedeze soților Ciucu cele 12,5% din părțile sociale primite în 2011 și să se retragă din acționariat. Penultima încheiere de la RECOM cu privire la SC HF Advising SRL este datată 29 noiembrie 2019, când se ia decizia revocării lui Ciprian Ciucu din funcția de administrator și numirea în această poziție a soției actualului primar general al Capitalei.

„Mâna dreaptă” a lui Cristian Ghinea

În urmă cu patru ani, „Jurnalul” a dezvăluit că fostul ministru USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a fost artizanul PNRR-ului, împreună cu o echipă din care a făcut parte și Dragoș Cristian Dinu, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și, pe finalul Guvernului Cioloș, ministru al MFE. De reținut este faptul că Dragoș Dinu lucra, la acel moment, la Banca Mondială, instituție cu care a colaborat și în perioada în care s-a ocupat de elaborarea PNRR-ului, după cum a dezvăluit chiar Dan Barna, fostul președinte USR. Acest Dragoș Dinu este nimeni altul decât fostul asociat al firmei HF Advising SRL, societate controlată, până la dizolvare, de Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și de soția sa. În declarația de avere din anul 2016, Cristian Ghinea dezvăluia că anterior a fost angajat chiar el al firmei HF Advising SRL.

Numele lui Dragoș Cristian Dinu a fost pronunțat, în legătură cu PNRR, pentru prima dată, de către fostul vicepremier USR Dan Barna, în luna iunie a anului 2021: „PNRR, acele mii de pagini pe care dumneavoastră le puteți vedea acum pe site, au în spate mii de pre de muncă ale unor oameni care nu sunt cunoscuți și, în calitatea mea de coordonator pe partea aceasta de program în Coaliție, pe PNRR, vreau să-i mulțumesc lui Cristian Ghinea (…). Acele mii de pagini nu s-au scris singure, e o muncă scrisă tastă cu tastă de mulți colegi care au fost în spatele lui Cristian Ghinea și pe care vreau să-i menționez aici: Liana Goran, Septimiu Szabo, Dragoș Dinu. (…) Dragoș Dinu este un specialist și un profesionist, dincolo de orice de orice altă caracterizare, un om care lucrează și cu Banca Mondială”.

Liderul USR, remunerat chiar de firma lui Ciucu

În 30 decembrie 2015, Cristian Ghinea depunea o declarație de avere, în calitate de proaspăt consilier de stat la cancelaria premierului de atunci, Dacian Cioloș. Din acel document, rezulta că Ghinea deținuse, până atunci, calitatea de director al Asociației Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE). Iar, în declarația de avere pe care a completat-o în 27 mai 2016, după ce a preluat funcția de ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea menționa că încasase, în ultimul an fiscal, printre altele, și suma de 13.440 de lei ca expert management de proiect, de la SC HF Advising SRL, adică de la firma la care erau patroni soții Ciucu și Dragoș Cristian Dinu.

Surprinzător, Dragoș Cristian Dinu depunea, în 8 iunie 2016, o declarație de avere în calitate de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, condus de Cristian Ghinea. Practic, Ghinea și-a adus pe un post de demnitar patronul în Guvernul Cioloș. Patron care a lucrat pentru același Cristian Ghinea și în ONG-ul denumit Asociația CRPE, conform CV-ului, între 2009 și luna mai a anului 2016, în calitatea sa de membru al consiliului director, ocupându-se cu coordonarea sectorului public al acestui ONG.

După ce Cristian Ghinea a demisionat de la Ministerul Fondurilor Europene, deoarece a candidat la alegerile parlamentare din 2016, pe lista USR, funcția de ministru a fost preluată de Dragoș Cristian Dinu.

La rândul său, Ciucu, remunerat de ONG-ul lui Ghinea

Interesant este că, studiind arhiva portalului declarațiilor de avere gestionat de Agenția Națională de Integritate, găsim o declarație de avere datată 29 ianuarie 2015, completată de Ciprian Ciucu, în calitatea sa de reprezentant al societății civile în Consiliul Național de Integritate. La capitolul „venituri realizate, împreună cu familia, în anul fiscal anterior”, Ciucu menționa că a încasat 15.464 de lei de la Asociația Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), adică de la ONG-ul lui Cristian Ghinea, de la care a încasat bani și Dragoș Cristian Dinu. Mai mult, soția lui Ciprian Ciucu figurează, în același document, că a încasat 20.261 de lei, ca manager economic, de la același ONG. Același tip de informații se regăsesc și în declarația de avere pe care Ciprian Ciucu o completa, la 15 iunie 2020, în calitate de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP). Mai exact, în acest document scrie, negru pe alb, că soția actualului lider al PNL București prestează servicii de management economic la Asociația CRPE.

Reamintim că firma pe care o patronează, în prezent, Cristian Ghinea, SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, și care a încasat în ultimii ani mii de euro pe lună de la USR pentru consultanță politică, a avut, în trecut, denumirea SC CRPE Research & Consulting SRL – aceeași abreviere ca și respectivul ONG. Mai mult, conform propriei pagini de internet, Asociația CRPE are drept finanțatori, printre alții, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Fundația Soros România, Open Society Institute (tot Soros), Raiffeisen Bank și ambasadele Marii Britanii, Finlandei și Olandei în România și Republica Moldova. În echipa acestui ONG figurează, ca sociolog, Oana Ganea, partenera de viață a lui Cristian Ghinea.

Relație pecuniară și cu compania înființată de Dragoș Pîslaru, cea abonată la contractele cu statul

Iar legăturile dintre personajele care „joacă” în această scenă de afaceri și politică nu se termină aici. Conform declarației de avere din 15 iunie 2020, Ciprian Ciucu menționa că a lucrat ca expert colaborator și pentru o companie pe nume SC Civitta Strategy & Management SRL. Această companie este fosta SC GEA Strategy & Consulting SRL, firmă înființată în urmă cu mai mulți ani, printre alții, de președintele actual al PNL, Florin Cîțu, dar și de fostul ministru al Muncii din Guvernul Cioloș, coleg de cabinet cu Cristian Ghinea și Dragoș Cristian Dinu, celebrul deja Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar a Muncii, din cadrul Guvernului demis condus de Ilie Bolojan.

Colaboratorul într-ale PNRR al lui Cristian Ghinea, Dragoș Cristian Dinu, urmașul său la Fonduri Europene în Guvernul Cioloș, a lucrat, conform propriului CV, în perioada 2014 – 2015, ca și consultant în serviciul public la Banca Mondială, pentru „dezvoltarea unui sistem de evaluare a programelor operaționale care gestionează fonduri structurale”.

Banca Mondială va furniza autorităților române consultanță pentru implementarea PNRR. Informația apare chiar într-un comunicat de presă remis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, din timpul celui de-al doilea ministeriat al lui Cristian Ghinea, care anunța încheierea unui memorandum cu Banca Mondială. Unul dintre domeniile pentru care Banca Mondială oferă astfel de consultanță este Componenta 8 din PNRR, cea care se referă la „reforma sistemului de pensii” și la „sistemul salarizării”. Iar această ultimă lege, ca jalon în PNRR, este „lucrată”, în aceste zile, de Dragoș Pîslaru.

